Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bir yıllık aranın ardından Süper Lig'e geri döndü

Tarihinde geçen yıl ilk kez çıktığı Süper Lig'de beklenen performansı gösteremeyerek TFF 1. Lig'e düşen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bir yıldır hasretini çektiği Süper Lig'e ikinci kez yükselmenin mutluluğunu yaşıyor.

AA 18 Temmuz 2020 Cumartesi - 20:48
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Ligin son haftasında konuk ettiği Cesar Grup Ümraniyespor maçında  Emrah Başsan (2), Hamroun ve Sissoko'nun golleriyle maçı 4-1'lik skorla kazanan  mavi-beyazlı ekip, 2019-2020 sezonununda Hatayspor'un ardından Süper Lig'e çıkan  ikinci takım oldu.
 
İlk iki sıradaki takımların doğrudan Süper Lig'e yükseleceği, diğer 4  ekibin de play-off oynayacağı TFF 1. Lig'de, Cesar Grup Ümraniyespor'u yenerek  puanını 62 yapan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ikinci kez Süper Lig'de  mücadele edecek.
 
Mavi-beyazlı ekibin yüzü "Şifo Mehmet" ile güldü
Sezon başında teknik direktör Muzaffer Bilazer ile anlaşarak lige  başlayan Erzurum ekibi, ligin 4. haftasında Keçiörengücü'ne mağlup olduğu maçın  ardından Bilazer ile yollarını ayırdı.
 
Yaşanan bu ayrılıktan sonra Erkan Sözeri ile anlaşan mavi-beyazlı  ekip, Sözeri ile başarılı bir çıkış yakalayarak 2019-2020 sezonun ilk yarısını 30  puanla 2. sırada tamamladı.
 
Erzurum temsilcisi, TFF 1. Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Fatih  Karagümrük'e 3-1 yenilmesi üzerine Sözeri ile anlaşarak ayrıldı.
 
Geçen yıl Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray ile 1-1 kalmalarının  ardından yönetim ile anlaşarak takımı bırakan Mehmet Özdilek, Sözeri'nin ardından  Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da tekrar teknik direktörlük koltuğuna oturdu.
 
Geçen sezon kötü gidişatın ardından takımdan ayrılan Özdilek, bu sene  ise aynı takımın başında Süper Lig'e çıkmanın heyecanını yaşıyor.
 

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Etiketler: Büyükşehir Belediye Erzurumspor Süper Lig TFF 1. Lig
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