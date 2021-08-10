Ç.Rizepor'dan Caner Erkin ve Lemos bombası

Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Caner Erkin ve Lemos Ç.Rizespor'a imza atmak üzere.

10 Ağustos 2021 Salı - 11:25
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Transferin hızlı takımlarından Çaykur Rizespor için flaş bir iddia ortaya atıldı. Karadeniz ekibinin, Fenerbahçe 'de teknik direktör Vitor Pereira'nın gelecek planları arasında yer almayan ve kadro dışı bırakılan Caner Erkin ile ilgilendiği öne sürüldü. Yeşil Mavililer'in hocası Bülent Uygun'un futbolculuk geçmişinden dolayı Sarı Lacivertliler'le olan iyi ilişkilerini de kullanarak tecrübeli oyuncuyu isteyecekleri belirtildi.
 
Lemos da gündemde
 
32 yaşındaki futbolcu için kulüplerin en kısa zamanda masaya oturacağı iddia edilirken, Kanarya'da yine kadroda düşünülmeyen bir başka isim Mauricio Lemos için de Rize'nin bir temasının olabileceği aktarıldı. Bilindiği üzere Karadeniz ekibi, Fenerbahçe'yle yollarını ayıran sağ bek Gökhan Gönül'ü de kadrosuna katmıştı. Uzun yıllardır beraber oynayan Gökhan ve Caner bu sezon da Yeşil-Mavili forma altında buluşabilir. (Fanatik)

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Etiketler: lemos caner erkin ç.rizespor fenerbahçe
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