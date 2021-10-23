Ç.Rizespor: 2 Kasımpaşa: 1

Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Ç.Rizespor evinde Kasımpaşa'yı 2-1 yendi.

23 Ekim 2021 Cumartesi - 15:56 | Son Güncelleme : 23 10 2021 - 16:02
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Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 90+10'da kaydettiği golle 2-1 yenerek adeta hayata döndü.
 
Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi takım 11. dakikada Cemali Sertel ile öne geçti. 62'de VAR incelemesi sonrası kazanılan penaltıyı Umut Bozok gole çevirdi: 1-1.
 
Maçın son dakikaları adeta nefesleri kesti. 90+11'de Remy'nin vuruşunda kaleciden seken topu tamamlayan Selim takımına ilk galibiyeti getirdi: 2-1. 
 
Çaykur Rizespor puanını 4'e yükseltirken, Kasımpaşa 6 puanda kaldı. 

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Etiketler: rizespor kasımpaşa
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