Ç.Rizespor 3 futbolcusuyla yollarını ayırdı

Süper Lig takımlarından Ç.Rizespor Alexander Toft Soderlund, Dusan Jovancic ve Atakan Akkaynak'a teşekkür etti.

06 Temmuz 2021 Salı - 15:00
İLGİLİ HABERLER
Ç.Rizespor'da yeni başkan Bülent Uygun'la 3 yıllık anlaşma yaptı Ç.Rizespor'un yeni başkanı Tahir Kıran oldu Ç.Rizespor Kyriakos Papadopoulos anlaştı Ç.Rizespor'da Samudio ile yollar ayrıldı Lemos Ç.Rizespor'a imza atıyor

Çaykur Rizespor 3 futbolcusu ile sözleşmeleri feshetti.
 
Yeşil mavililer ara transferde kadroya kattığı Alexander Toft Soderlund, Dusan Jovancic ve Temmuz 2019'da kadrosuna kattığı gurbetçi Atakan Akkaynak ile yollarını ayırdı. Çaykur Rizespor Kulübünden yapılan açıklamada her 3 futbolcu ile sözleşmelerin karşılıklı olarak feshedildiği duyuruldu. Açıklamada, "Futbolculara kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerlerinde başarılar dileriz” denildi.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: rizespor soderlund atakan akkaynak
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Ömer Faruk Beyaz'a kariyerin başında büyük şok! Fenerbahçe'de forma bulamıyorum diye... Ömer Faruk Beyaz'a kariyerin başında büyük şok! Fenerbahçe'de forma bulamıyorum diye...
İşte Vitor Pereira'nın ilk transfer bombası! 4 milyon euro'ya Perotti'nin yerine...İşte Vitor Pereira'nın ilk transfer bombası! 4 milyon euro'ya Perotti'nin yerine... Daha yeni sözleşme imzalamıştı! Galatasaray'da maaş krizi ve 11 milyon euro'luk bonservis...Daha yeni sözleşme imzalamıştı! Galatasaray'da maaş krizi ve 11 milyon euro'luk bonservis... Caner Erkin'den flaş Vitor Pereira yorumu! 'Karşısına ben çıkarım'Caner Erkin'den flaş Vitor Pereira yorumu! 'Karşısına ben çıkarım'
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.