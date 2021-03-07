Ç.Rizespor Bülent Uygun'u resmen açıkladı

07 Mart 2021 Pazar - 14:33
Çaykur Rizespor'dan yapılan açıklama şu şekilde;
"Yönetim kurulu başkanımız Hasan
Kartal ile tesislerimizde bir araya gelen teknik adam Bülent Uygun ile 2021-2022 futbol sezonu sonuna kadar anlaşmaya varıldı.
Yeni teknik direktörümüz Bülent Uygun; 7 Mart 2021 Pazar günü başkanımız Hasan Kartal
’ın katılımıyla tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Bülent Uygun’a ve teknik ekibine kulübümüze hoş geldiniz diyor, başarılar diliyoruz."
Çaykur Rizespor Futbol A Takımı Teknik Ekibi
Bülent UYGUN - Teknik Direktör [UEFA Pro Lisans]
Sefer YILMAZ - Yardımcı Antrenör [UEFA Pro Lisans]
Bülent BÖLÜKBAŞI - Antrenman Planlama [UEFA Pro Lisans]
Muhammet KÖSEOĞLU - Kaleci Antrenörü [UEFA Pro Lisans]
Ömer Faruk MAHİR - Yardımcı Antrenör [UEFA A Lisans, TFF Tutor]
Ersin AKA - Atletik Performans Antrenörü [UEFA Pro Lisans]
Toprak KIRTOĞLU - Bireysel Performans Antrenörü [UEFA Pro Lisans]
Oğulcan AYDIN
- Maç ve Performans Analizi Antrenörü [TFF Analiz]
Fahri TATAN – Maç İzleme – Scout Antrenörü [UEFA A Lisans]