Ç.Rizespor Bülent Uygun'u resmen açıkladı

Sumudica ile yollarını ayıran Ç.Rizespor, Bülent Uygun ile anlaşmaya vardı.

07 Mart 2021 Pazar - 14:33
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Çaykur Rizespor'dan yapılan açıklama şu şekilde;
 
"Yönetim kurulu başkanımız Hasan Kartal ile tesislerimizde bir araya gelen teknik adam Bülent Uygun ile 2021-2022 futbol sezonu sonuna kadar anlaşmaya varıldı.
 
Yeni teknik direktörümüz Bülent Uygun; 7 Mart 2021 Pazar günü başkanımız Hasan Kartal’ın katılımıyla tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
 
Bülent Uygun’a ve teknik ekibine kulübümüze hoş geldiniz diyor, başarılar diliyoruz."
 
Çaykur Rizespor Futbol A Takımı Teknik Ekibi
 
Bülent UYGUN - Teknik Direktör [UEFA Pro Lisans]
Sefer YILMAZ - Yardımcı Antrenör [UEFA Pro Lisans]
Bülent BÖLÜKBAŞI - Antrenman Planlama [UEFA Pro Lisans]
Muhammet KÖSEOĞLU - Kaleci Antrenörü [UEFA Pro Lisans]
Ömer Faruk MAHİR - Yardımcı Antrenör [UEFA A Lisans, TFF Tutor]
Ersin AKA - Atletik Performans Antrenörü [UEFA Pro Lisans]
Toprak KIRTOĞLU - Bireysel Performans Antrenörü [UEFA Pro Lisans]
Oğulcan AYDIN - Maç ve Performans Analizi Antrenörü [TFF Analiz]
Fahri TATAN – Maç İzleme – Scout Antrenörü [UEFA A Lisans]

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Etiketler: bülent uygun ç.rizespor
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