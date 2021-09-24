Ç.Rizespor'da Emre Belözoğlu sesleri

EMRE BELÖZOĞLU YENİDEN GÜNDEMDE



Bu arada Çaykur Rizespor yönetimin, taraftarların yoğun istek ve baskısı üzerine teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ismini yeniden gündeme aldığı öğrenildi. Yeşil-mavili taraftarların takımın başında görmeyi istediği Emre Belözoğlu konusunu kendi içerisinde değerlendiren yönetimin, genç teknik adam ile masaya oturabileceği ifade edildi.