Ç.Rizespor'da yeni başkan Bülent Uygun'la 3 yıllık anlaşma yaptı

Ç.Rizespor yeni başkanı Tahir Kıran ile Bülent Uygun'a 3 yıllık yeni kontrat imzaladı.

28 Haziran 2021 Pazartesi - 14:45
İLGİLİ HABERLER
Ç.Rizespor'un yeni başkanı Tahir Kıran oldu Ç.Rizespor Kyriakos Papadopoulos anlaştı Ç.Rizespor'da Samudio ile yollar ayrıldı Lemos Ç.Rizespor'a imza atıyor Çaykur Rizespor’dan Bülent Uygun'a 3 yıllık yeni sözleşme

Kıran, törende yaptığı açıklamada, Bülent Uygun ile 3 yıllık sözleşmeye imza attıklarını söyledi.
 
Bülent Uygun'un boş mukaveleye imza attığını ifade eden Kıran, "Bunlar formalite. Bizim dostluğumuz çok iyi. Biz kendisine güveniyoruz. Başarılı olacağına inanıyoruz." dedi.
 
Kıran, Bülent Uygun'a çok güvendiğini vurgulayarak, "Hocamın hiçbir zaman arkasında olmayacağım. Her zaman yanında olacağım. O kelimeyi hiç sevmem. 'Arkasında olacağım.' diyenler hep gitmiştir. Ondan dolayı her zaman yanında olacağım. Taraftarımızdan tek şeyi istiyoruz. Sadece sabır. Günlük başarılar için değil, altyapı için geldik. Karadeniz birliğini kurmak için geldik. Ben burada Karadeniz birliğini kurmaya geldim." diye konuştu.
 
Uygun: "Bizim aramızdaki anlaşma gönül imzası"
 
Teknik direktör Uygun, Rize'nin baba ocağı olduğunu ve hizmet etmek için çabaladıklarını belirtti.
 
Tahir Kıran ile aynı mahallede topun peşinde koştuklarına değinen Uygun, "Aramızdaki ilişki dostluk, abi kardeşlik ilişkisi. Birbirimize olan muhabbetimiz çok fazla. Sözleşmenin bir anlamı yok. Bizim aramızdaki anlaşma gönül imzası. Beni Rizespor'a, şanlı taraftara layık gördükleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
 
Uygun, zor bir dönemde taraftarın desteğiyle geçen sezonu iyi kapattıklarını kaydederek, şunları söyledi:
 
"Dün dünde kalmıştır. Bugün yeni şeyler söylememiz lazım. Yarınlar için güzel şeyler yapmamız lazım. Altyapıdan başlayarak güzel şeyler başaracağız. Taraftarın ve medyanın desteği ile camiayı yukarıya oynatmaya devam edeceğiz. 'Allah'ım beni mahcup etme.' diye dua ediyorum. Bu şehre mahcup olmamak için çok çalışacağız."

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: bülent uygun çaykur rizespor
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Aziz Yıldırım isim vermiş 'Git al' demişti! Tarihi takas gerçekleşiyor Aziz Yıldırım isim vermiş 'Git al' demişti! Tarihi takas gerçekleşiyor
Galatasaray 4 yıldızı KAP'tı! Ön protokol imzalandı bildirimler yoldaGalatasaray 4 yıldızı KAP'tı! Ön protokol imzalandı bildirimler yolda Fenerbahçe, Roma derken Cengiz Ünder'in yeni takımı belli oldu! Kiralık...Fenerbahçe, Roma derken Cengiz Ünder'in yeni takımı belli oldu! Kiralık... Transferde büyük sürpriz! Alper Potuk bombası patlıyorTransferde büyük sürpriz! Alper Potuk bombası patlıyor
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.