Ç.Rizespor'dan Bryan Dabo bombası

BRYAN DABO TRANSFERİ BİTİYOR

BRYAN DABO KİMDİR?

Kariyerine Fransız ekiplerinden Montpellier altyapısında başlayan Bryan Dabo, aynı kulübün A takımında da oynadıktan sonra İngiliz takımlarından Blackburn’a transfer oldu. Daha sonra Saint-Etienne, Fiorentina, Spal ve son olarak da Benevento’da top koşturan tecrübeli oyuncunun yeni durağının ise kısa süre içerisinde Çaykur Rizespor olarak netleşmesi bekleniyor.