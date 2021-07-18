Ç.Rizespor'dan Bryan Dabo bombası

Ç.Rizespor, Burkino Fasolu orta saha Bryan Dabo ile anlşamaya vardı.

18 Temmuz 2021 Pazar - 13:52
İLGİLİ HABERLER
Ç.Rizespor Lebogang Phiri'yi transfer etti 36 yaşındaki Gökhan Gönül Çaykur Rizespor'da Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu Alper Potuk bombası patladı! İşte yeni takımı Ç.Rizespor 3 futbolcusuyla yollarını ayırdı

Bülent Uygun yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Çaykur Rizespor, bir yandan da gelecek yılın kadro planlaması dâhilinde transfer çalışmalarına devam ediyor.
 
BRYAN DABO TRANSFERİ BİTİYOR
 
Bu noktada Asist Analiz’in edindiği bilgiye göre ise Çaykur Rizespor, adı Altay ile de anılan 29 yaşındaki Burkino Fasolu orta saha oyuncusu Bryan Dabo ile prensip anlaşmasına vardı.
 
BRYAN DABO KİMDİR?
 
Kariyerine Fransız ekiplerinden Montpellier altyapısında başlayan Bryan Dabo, aynı kulübün A takımında da oynadıktan sonra İngiliz takımlarından Blackburn’a transfer oldu. Daha sonra Saint-Etienne, Fiorentina, Spal ve son olarak da Benevento’da top koşturan tecrübeli oyuncunun yeni durağının ise kısa süre içerisinde Çaykur Rizespor olarak netleşmesi bekleniyor.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Bryan Dabo rizespor
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
PSV maçı öncesi Galatasaray'da kriz! Fatih Terim iki bölgenin içinden çıkamadı PSV maçı öncesi Galatasaray'da kriz! Fatih Terim iki bölgenin içinden çıkamadı
Samandıra'da flaş gelişme! Vitor Pereira isim vermedi ama 6 aday ortaya çıktıSamandıra'da flaş gelişme! Vitor Pereira isim vermedi ama 6 aday ortaya çıktı Fenerbahçe'de transferde son dakika! Ali Koç 5 transfer yapacağız demişti 2 tanesi tamamFenerbahçe'de transferde son dakika! Ali Koç 5 transfer yapacağız demişti 2 tanesi tamam PSV maçı öncesi Galatasaray'dan 3 transfer! Biri Ghezzal diğerleri ise...PSV maçı öncesi Galatasaray'dan 3 transfer! Biri Ghezzal diğerleri ise...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.