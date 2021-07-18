Ç.Rizespor'dan Bryan Dabo bombası

18 Temmuz 2021 Pazar - 13:52
Bülent Uygun yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Çaykur Rizespor
, bir yandan da gelecek yılın kadro planlaması dâhilinde transfer çalışmalarına devam ediyor.
BRYAN DABO TRANSFERİ BİTİYOR
Bu noktada Asist Analiz’in edindiği bilgiye göre ise Çaykur Rizespor, adı Altay
ile de anılan 29 yaşındaki Burkino Fasolu orta saha oyuncusu Bryan Dabo ile prensip anlaşmasına vardı.
BRYAN DABO KİMDİR?
Kariyerine Fransız ekiplerinden Montpellier altyapısında başlayan Bryan Dabo, aynı kulübün A takımında da oynadıktan sonra İngiliz takımlarından Blackburn’a transfer oldu. Daha sonra Saint-Etienne, Fiorentina, Spal ve son olarak da Benevento’da top koşturan tecrübeli oyuncunun yeni durağının ise kısa süre içerisinde Çaykur Rizespor olarak netleşmesi bekleniyor.