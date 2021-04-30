Ç.Rizespor'dan flaş Josef de Souza açıklaması

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Josef de Souza, Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından "Bugün biliyoruz ki Rizespor'un bizimle berabere kalması için inanılmaz bir prim ortaya koydular. Bu puanı başkalarına hediye etmek istediler. Allah'a şükür biz bu puanı bırakmadık. Galip gelen taraf bizdik." şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.