Ç.Rizespor'dan flaş Josef de Souza açıklaması

30 Nisan 2021 Cuma - 14:57
Josef de Souza, Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından "Bugün biliyoruz ki Rizespor'un bizimle berabere kalması için inanılmaz bir prim ortaya koydular. Bu puanı başkalarına hediye etmek istediler. Allah'a şükür biz bu puanı bırakmadık. Galip gelen taraf bizdik." şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.
Rizespor sportif direktörü Yılmaz Bal, Souza'nın bu açıklamaları hakkında konuştu. Bal, "Maçtan sonra Josef de Souza'nın yaptığı açıklamalar bizi üzdü. Josef de Souza'nın açıklaması, talihsiz bir açıklamaydı. Bu açıklama, Süleyman Seba'nın geliştirmiş olduğu bir kulübün oyuncusuna yakışmadı. Rizespor'un hiç kimseye ihtiyacı yoktur. Teşvik primidir, oydu, buydu bunlar çok çirkin iddialar. Josef de Souza'nın, Rizespor'a bir özür borcu var. Josef de Souza'nın dayanağı varsa çıkıp açıklasın" şeklinde konuştu.