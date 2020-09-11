Ç.Rizespor-F.Bahçe

11 Eylül 2020 Cuma - 19:16
| Son Güncelleme : 11 09 2020 - 19:59
Süper Lig'de 2020-2021 sezonu resmen başladı... Flaş transferlerle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, Çaykur Rizespor
'a konuk oluyor...
Çaykur Didi Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler
İLK 11'LER:
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Moroziuk, Chatziisaias, Selim Ay, Melnjak, Boldrin, Abdullah, Vetrih, Samudio, Baiano, Skoda
FENERBAHÇE: Altay
, Gökhan, Serdar, Zanka, Caner, Tolga, Gustavo, Ferdi, Thiam, Deniz, Frey