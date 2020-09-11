Ç.Rizespor-F.Bahçe

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu açılış maçında Çaykur Rizespor kendi sahasında sezona iddialı giren Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor.

11 Eylül 2020 Cuma - 19:16 | Son Güncelleme : 11 09 2020 - 19:59
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Süper Lig'de 2020-2021 sezonu resmen başladı... Flaş transferlerle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'a konuk oluyor...
 
Çaykur Didi Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler
 
İLK 11'LER:
 
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Moroziuk, Chatziisaias, Selim Ay, Melnjak, Boldrin, Abdullah, Vetrih, Samudio, Baiano, Skoda
 
FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Serdar, Zanka, Caner, Tolga, Gustavo, Ferdi, Thiam, Deniz, Frey

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Etiketler: Süper Lig Fenerbahçe Çaykur Rizespor
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