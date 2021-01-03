Ç.Rizespor - Gençlerbirliği maçında puanlar paylaşıldı

Süper Lig'de Çaykur Rizepor ile Gençlerbirliği'nin karşılaşmasında karşılıklı goller çıktı ama kazanan çıkmadı.

03 Ocak 2021 Pazar - 15:37
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Süper Lig'de Çaykur Rizepor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nde oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
 
Çaykur Rizespor'un golünü 5. dakikada Milan Skoda kaydetti. Karadeniz ekibinin 34 yaşındaki Çekyalı ismi Skoda, son 5 lig maçında 4 gol atarak dikkat çeken bir performans sergiledi. Gençlerbirliği'nin tek golü 64. dakikada Soner Dikmen'den geldi. Soner Dikmen, Başkent ekibinde ilk kez gol sevinci yaşadı.
 
Evindeki 2 maçlık galibiyet serisini sürdüremeyen Çaykur Rizespor puanını 20'ye yükseltti. Gençlerbirliği de 16 puana ulaştı.
 
Süper Lig'de çarşamba günü Çaykur Rizespor, Beşiktaş'a konuk olacak. Gençlerbirliği, Hatayspor'u ağırlayacak.
 
BERAT ÖZDEMİR OYNAMADI
 
Adı Trabzonspor ile anılan Berat Özdemir, Gençlerbirliği'nin Çaykur Rizespor maçı kadrosunda yer almadı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği teknik direktörü Mustafa Kaplan ise, "Berat Özdemir'in test sonuçlarında sıkıntılar var" ifadelerini kullandı.
 

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Etiketler: Ç.Rizespor Gençlerbirliği
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