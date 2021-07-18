Ç.Rizespor Lebogang Phiri'yi transfer etti

18 Temmuz 2021 Pazar - 13:08
Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor
, Lebogang Phiri ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Çaykur Rizespor'umuz, yıldız orta saha oyuncusu Lebogang Phiri ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştır. Kendisini 3 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan Lebogang Phiri için düzenlenen imza törenine Başkan Yardımcımız ve Basın Sözcümüz Selim Selimoğlu katıldı. Geçtiğimiz sezonu Fransa
2. Lig ekiplerinden Guingamp'ta geçiren Güney Afrika
Milli Takımı oyuncusu Phiri, futbola ülkesindeki Bidvest Wits AY takımında başladı. 2013 yılında Danimarka
ekiplerinden Bröndby IF'ye transfer olan 26 yaşındaki oyuncu, 2017 yılından bu yana Fransa'da top koşturuyor. Lebogang Phiri'ye kulübümüze "Hoş geldin" diyor, kendisine başarılar diliyoruz."