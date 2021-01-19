Ç.Rizespor Tomas ile resmen yollarını ayırdı

Ç.Rizespor Tomas'la yollarını ayırdığını açıkladı.

19 Ocak 2021 Salı - 14:58
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Süper Lig'de teknik direktör ayrılıkları yaşanmaya devam ediyor. Ligin 16. sırasında yer alan Çaykur Rizespor, teknik direktör Stjepan Tomas ile yollarını ayırdıklarını resmen açıkladı. Karadeniz ekibinde gündeme gelen isimlerin ise Gaziantep FK'dan olaylı bir şekilde ayrılan Sumudica ile kurt teknik adam Mustafa Denizli... 
 
İşte Çaykur Rizespor'un yaptığı açıklama: 
 
Teknik direktör Stjepan Tomas ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshi gerçekleşmiştir. Sayın Stjepan Tomas'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz.

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Etiketler: ç.rizespor tomas
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