Ç.Rizespor Tomas ile resmen yollarını ayırdı

İşte Çaykur Rizespor'un yaptığı açıklama:

Teknik direktör Stjepan Tomas ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshi gerçekleşmiştir. Sayın Stjepan Tomas'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz.