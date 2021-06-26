Ç.Rizespor'un yeni başkanı Tahir Kıran oldu

Ç.Rizespor'un yeni başkanı Tahir Kıran "Kimseyi mazeretlerle boğma gibi bir düşüncelerinin olmadığını" vurguladı.

26 Haziran 2021 Cumartesi - 14:14
İLGİLİ HABERLER
Ç.Rizespor Kyriakos Papadopoulos anlaştı Ç.Rizespor'da Samudio ile yollar ayrıldı Lemos Ç.Rizespor'a imza atıyor Çaykur Rizespor’dan Bülent Uygun'a 3 yıllık yeni sözleşme Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal istifa etti!

Çaykur Rizespor Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkanlığa oy birliği ile Tahir Kıran seçildi.
 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ve 217 delegeden 153'ünün katıldığı kongrenin divan başkanlığını, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin yaptı.
 
Mevcut başkan Hasan Kartal, burada yaptığı konuşmada aday olmadığını hatırlatıp, Çaykur Rizespor'a her zaman destek vermeye devam edeceğini söyledi.
 
Yönetim kurulu ve denetim kurulu raporlarının okunmasının ardından gerçekleştirilen seçimde tek aday olan Tahir Kıran, oy birliğiyle başkanlığa getirildi.
 
Kıran: "Rizespor'da köklü bir değişim için sahaya çıkıyoruz"
 
Kulübün yeni başkanı Tahir Kıran, genel kurulun teveccüh gösterip görevi kendilerine vermesinden mutluluk duyduğunu ifade etti.
 
Onur ve gurur verici bir göreve geldiğinin altını çizen Kıran, "Çaykur Rizespor başkanlığı, tıpkı benim gibi her Rizelinin gurur duyacağı, gönülden isteyeceği şerefli bir makamdır. Bugüne kadar maddi, manevi hiçbir desteği esirgemediğim, memleketimin medarı iftiharı Rizespor'a hizmet etmenin mutluluğunu yaşayacağım." diye konuştu.
 
Kıran, Rizeli olarak Çaykur Rizespor'a hizmet borcu olduğuna işaret ederek, "Rahmetli babam, hemşehriniz Turgut Kıran, bize Rize sevgisini miras bıraktı. O tam bir Rize sevdalısı olmanın yanı sıra, iyi bir Rizesporluydu. 'Eğer bir işe dört elle sarılmayacaksanız, o işe bulaşmayın. Ya bir işi tam yapın ya da o işe hiç girmeyin.' öğüdünü de bize veren oydu." ifadelerini kullandı.
 
Kimseyi mazeretlerle boğma gibi bir düşüncelerinin olmadığını vurgulayan Kıran, şu görüşlerini aktardı:
 
"Bizim tek görevimiz vardır, o da gemiyi sağlam ve sağlıklı şekilde limana getirmektir. Nitekim ben de denizcilikteki bu düsturumuzu kulübümüze taşımaya çalışacağım. Bahane üretmeden, sorunun parçası değil, çözüm anahtarı olacağız. Çözüm üretebilecek güçlü bir kadroyla, başarılı yıllar için geliyoruz. Bu camianın menfaatlerini ön planda tutmak ve geleceğini inşa etmek amacıyla yola çıktık. Rizespor'u sadece Rize iline sıkışıp kalmaktan kurtaracağız ve bu büyük camiayı ileriye taşıyacağız."
 
Kıran, Çaykur Rizespor camiasını hem saha içinde hem de saha dışında en iyi şekilde temsil edeceklerini dile getirerek, "Rizespor'da köklü bir değişim için sahaya çıkıyoruz. Bir araya gelmek, birlikteliğin başlangıcıdır. Rizespor efsanesini yarınlara taşıyabilmek, büyük başarılara imza atabilmek ve amaçlarımızı gerçekleştirmek için birlikte, omuz omuza yürüyebilmek gerekir." açıklamasında bulundu.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: tahir kıran rizespor
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Caner Erkin resmen açıkladı! 'Galatasaray'da oynarken bile...' Caner Erkin resmen açıkladı! 'Galatasaray'da oynarken bile...'
Geçtiğimiz sezon Fatih Terim canlı yayında ismini açıklamıştı! Galatasaray ve Fenerbahçe'den transfer savaşıGeçtiğimiz sezon Fatih Terim canlı yayında ismini açıklamıştı! Galatasaray ve Fenerbahçe'den transfer savaşı Aziz Yıldırım 'Ben yapacağım' dedi Galatasaray resmen açıkladıAziz Yıldırım 'Ben yapacağım' dedi Galatasaray resmen açıkladı Beşiktaş'ın yeni 10 numarası ses getirecek! 'Yeni Talisca' Alex Teixeira...Beşiktaş'ın yeni 10 numarası ses getirecek! 'Yeni Talisca' Alex Teixeira...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.