Çağdaş Atan Emre Belözoğlu'nun Mesut kararına şaşırdı

29 Nisan 2021 Perşembe - 23:10
Alanyaspor Başkanı Hasan
Çavuşoğlu, Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.
3 TOPUMUZ DİREKTEN DÖNDÜ
Maçı değerlendiren Çavuşoğlu, "Şampiyon olmaya oynayan bir Fenerbahçe, 4.'lük, 5'lik kovalayan bir Alanyaspor. Atmosfer güzeldi, güzel bir maç oldu. 3 tane topumuz direkten döndü, kısmet olmadı. Rakip 1 kişi eksik kalınca oyun
direncimiz arttı. Güzel bir maç oldu, güzel bir maç izlendiğini düşünüyorum. Hepsini tebrik ederim" dedi.
BİZDE SİSTEM VAR
Hedefleri sorulan başkan, "3 maçımız var, final gibi 3 maçımız var. Ligin son sıralarındaki takımlarla oynayacağız, onlar için de bizim için de önem sarf ediyor. 5 yıldır üstüne koya koya gidiyoruz. Hedefimiz ligde kalıcı bir Alanyaspor yaratmaktı, onu yarattığımızı düşünüyoruz. Her zaman ilk 10'un içinde en iyi yerde bitirmeyi planlıyoruz. Hatayspor
ile aynı puandayız, önümüzde 3 maç var. Giden, gelen oyuncular olur ama bizde sistem var, sistem değişmez, o sistem üzerinde devam edeceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.
HERKES BİR YERLERE YAMANMAK İSTİYOR
Büyük takımların Anadolu
kulüpleri özelinde eleştirileri olduğu belirtilen Çavuşoğlu, "Herkes bir yerlere yamanmak istiyor, eleştiriler oluyor. Bunlar bitmez. Türk futbolunda en büyük handikapımız budur. Herkes kazanmak için, herkes para kazanmak için oynar. Bir galibiyet parası önemli, futbolcuların primi önemli. Bir takım hedefe ulaşamayınca bunları çıkaracak, yapacak bir şey yok, böyle gelmiş böyle gidiyor. Biz Alanyaspor olarak hangi takımla oynadığımızın önemi yok. Taraftarların da büyük takımlardan şampiyonluk beklentisi var, bunlar olacak, normaldir" diye konuştu.
ÇAĞDAŞ ATAN: DERSŞ,K FUTBOL OYNADIK
Alanyaspor teknik direktörü Çağdaş Atan, Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalar yaptı.
DERSLİK BİR FUTBOL OYNADIK
Fenerbahçe 10 kişi kalınca başka bir oyun oynandı ama 11'e 11 iken de güzel mücadele ettik. İlk yarı da derslik bir futbol oynadık. Fenerbahçe 10 kişi kaldıktan sonra başka bir oyun oynandı ama 11'e 11 oynanırken ben çok memnun kaldım. Sosa'yı iyi durdurduk, Szalai ve Serdar'ı uzun top atmak zorunda bıraktı.
EMRE HOCAYI TEBRİK EDERİM
Emre hocayı tebrik ediyorum, o geldikten sonra farklı bir oyun oynanıyor. İki hocanın hamleleri vardı, ben keyif aldım.
MESUT KARARI SÜRPRİZ OLDU
Emre hocanın Mesut'u ikinci yarıda sahada tutması bizim için sürpriz ama cesur bir karar oldu. Direkten dönen 3 topumuz oldu. Oyun olarak keyif aldık. Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum, kaliteli bir takıma karşı iyi bir oyun oynadık. Skoru yapamadık."