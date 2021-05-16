Çağdaş Atan Salih Uçan ve Caulker bombasını patlattı! Yeni adresleri...

Alanyaspor teknik direktörü Çağdaş Atan, Salih Uçan ve Caulker'ın takımdan ayrıldığını açıkladı.

16 Mayıs 2021 Pazar - 11:50
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Süper Lig'in 42. ve son haftasında Ankaragücü'ne konuk olan Aytemiz Alanyaspor, sahadan 1-0 galip ayrıldı ve sezonu 60 puanla 7. sırada tamamladı. Akdeniz ekibinin teknik direktörü Çağdaş Atan, 90 dakikanın ardından transferin gözde isimleri Steven Caulker ve Salih Uçan'ın durumu hakkında konuştu.

İki futbolcunun da sözleşmesinin bittiğini vurgulayan Atan, "Amacımız istikrar devam ettirmek. Biraz da değişime gideceğiz. 6-7 tane iyi oyuncu almayı planlıyoruz. Seneye yine rekabetçi bir takım oluşturup elimizdeki oyuncuların market değerini arttırmak istiyoruz. Steven Caulker ve Salih Uçan’ın bugün sözleşmesi bitmiş durumda, muhtemelen büyük takımlara gidecekler.'' diye konuştu.

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Etiketler: çağdaş atan salih uçan caulker
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