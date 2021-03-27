Çağlar Söyüncü'den Haaland sözleri: Cevabı sahada verdik

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Norveç'i 3-0 mağlup eden Türkiye'de Çağlar Söyüncü açıklamalarda bulundu. Söyüncü: "Sosyal medyada 'korkuyorlar' dediler. Algı yapıldı. Biz kimseden korkmuyoruz! Sahada gösterdik." açıklamasında bulundu.

27 Mart 2021 Cumartesi - 22:50
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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Norveç'i 3-0 mağlup eden Türkiye'de Çağlar Söyüncü açıklamalarda bulundu.
 
İlk öncelikle tüm İslam aleminin kandili mübarek olsun. Avrupa Şampiyonası gibi bir turnuvayı başarıyla tamamladık. Şimdi de Dünya Kupası'na başladık.
 
Yendik ama tabi ki hatalarımız var. Ders çıkarıp Letonya maçında da 3 puan alıp diğer maçlarımızı bekleyeceğiz.
 
"Sosyal medyada 'korkuyorlar' dediler. Algı yapıldı. Biz kimseden korkmuyoruz! Sahada gösterdik."

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