Çağlar Söyüncü'den Haaland sözleri: Cevabı sahada verdik

27 Mart 2021 Cumartesi - 22:50
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa
Elemeleri'nde Norveç'i 3-0 mağlup eden Türkiye'de Çağlar Söyüncü açıklamalarda bulundu.
İlk öncelikle tüm İslam
aleminin kandili mübarek olsun. Avrupa Şampiyonası gibi bir turnuvayı başarıyla tamamladık. Şimdi de Dünya Kupası'na başladık.
Yendik ama tabi ki hatalarımız var. Ders çıkarıp Letonya
maçında da 3 puan alıp diğer maçlarımızı bekleyeceğiz.
"Sosyal medyada 'korkuyorlar' dediler. Algı yapıldı. Biz kimseden korkmuyoruz! Sahada gösterdik."