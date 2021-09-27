Çağlar Söyüncü için Real Madrid iddiası

27 Eylül 2021 Pazartesi - 13:42
Leicester City'de performansıyla her geçen sezon adından söz ettiren Çağlar Söyüncü, Real Madrid
'in takibinde. İspanyol basını, eflatun-beyazlıların milli futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçebileceğini iddia etti.
Todofichajes'te yer alan habere göre geçtiğimiz yaz transfer döneminde de Real Madrid
'in gündemine gelen Çağlar söyüncü'nün Leicester City'de gelişim gösterdiği ifade edildi. Haberde Leicester City Menajeri Brendan Rodgers'ın Çağlar söyüncü'yü bırakmak istemediği belirtilirken Real Madrid'den gelebilecek teklifin Çağlar Söyüncü'yü etkileyebileceği aktarıldı.
Habere göre Real Madrid'in dışında Liverpool
, Chelsea ve PSG de Çağlar söyüncü'yü yakından takip eden takımlar arasında. (Skorer)