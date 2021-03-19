Çağlar ve Cengiz'den sonra Orkun Kökçü de Leicester City'e gidiyor

Feyenoord, milli oyuncumuz ile sözleşme uzatmış olsa da takımın ekonomik şartlarındaki değişim nedeniyle transferin gerçekleşebileceği belirtiliyor. Konuya ilişkin de açıklama yapan Orkun Kökçü, "2025'e kadar sözleşmem var fakat durum değişti. Kulübün maddi durumu netti ama şimdi bunun iyi olmadığı açık. Bu yüzden kulüp ve benim için iyi bir teklif gelirse kulübün bu işten iyi bir miktar elde edebilirse tekliflerin değerlendirileceğini düşünüyorum" demişti.