Çağlar ve Cengiz'den sonra Orkun Kökçü de Leicester City'e gidiyor

Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder gibi yıldız futbolcuları kadrosunda barındıran Leicester City, Orkun Kökçü'yü de istiyor.

19 Mart 2021 Cuma - 11:56
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Milli yıldızlarımız Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in formasını giydiği İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City, bir başka milli oyuncumuzun peşinde. Leicester, ara transfer döneminde de temaslarda bulunduğu Feyenoord forması giyen milli yıldızımız Orkun Kökçü'yü kadrosuna katmak istiyor. 
 
Sport Witness ve La Razon'un haberine göre Leicester, oyuncuyu bir süredir isteyen bir başka ekip Arsenal ile birlikte temaslarını sürdürüyor. Oyuncuyla İngiltere Premier Lig'den Leeds United ve İspanya LaLiga'dan Sevilla'nın da ilgilendiği belirtilmekte. 
 
Feyenoord, milli oyuncumuz ile sözleşme uzatmış olsa da takımın ekonomik şartlarındaki değişim nedeniyle transferin gerçekleşebileceği belirtiliyor. Konuya ilişkin de açıklama yapan Orkun Kökçü, "2025'e kadar sözleşmem var fakat durum değişti. Kulübün maddi durumu netti ama şimdi bunun iyi olmadığı açık. Bu yüzden kulüp ve benim için iyi bir teklif gelirse kulübün bu işten iyi bir miktar elde edebilirse tekliflerin değerlendirileceğini düşünüyorum" demişti. 

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Etiketler: orkun kökçü leicester city
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