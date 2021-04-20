Çağtay Kurukalıp Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe, Kasımpaşa'da oynayan genç yetenek Çağtay Kurukalıp ile anlaşmaya vardı.

20 Nisan 2021 Salı - 9:19
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A Spor yorumcusu Volkan Demir, Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı... Son Sayfa programında konuşan Volkan Demir, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ve U19 Milli Takımı'nın sol beki Çağtay Kurukalıp'ın transferini bitirdiğini söyledi.
 
BU SEZON HİÇ FORMA GİYMEDİ
 
Demir, Galatasaray'la da ismi anılan oyuncunun 50 bin Euro'luk yetiştirme bedeliyle Sarı-Lacivertliler'in yolunu tutacağını duyurdu. 19 yaşındaki Çağtay Kurukalıp bu sezon Kasımpaşa'da hiçbir Süper Lig mücadelesinde forma giymedi.

 
BARIŞ ALPER YILMAZ DA TAKİPTE
 
Volkan Demir ayrıca Fenerbahçe'nin Spor Toto 1. Lig ekibi Keçiörengücü'nün 20 yaşındaki golcüsü Barış Alper Yılmaz için de girişimi olduğunu söyledi. Ankara Demirspor'dan 2017 yılında Keçiörengücü'ne gelen Barış Alper Yılmaz bu sezon 33 maçta forma giydi ve 6 gol, 5 asistlik bir performans sergiledi.

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Etiketler: Çağtay Kurukalıp fenerbahçe
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