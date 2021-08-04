Caiçara 3 yıl daha Başakşehir'de

Başakşehir, tecrübeli sağ bek oyuncusu Junior Caiçara ile 3 yıllık yeni kontrat imzaladı.

04 Ağustos 2021 Çarşamba - 11:16
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Başakşehir, Junior Caiçara’nın 2022 yılında bitecek sözleşmesinin 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.
 
Başakşehir'den yapılan açıklama şu şekilde;
 
"Futbolcumuz Junior Caiçara’nın 2022 yılında bitecek olan sözleşmesi, 2023-2024 sezonu sonuna dek uzatılmıştır. Brezilyalı futbolcumuzun imza törenine Başkanımız Göksel Gümüşdağ ve Asbaşkanımız Mustafa Eröğüt katıldı.
 
Geldiği günden bu yana ailemizden biri olan, aidiyet duygusu ve sahadaki mücadelesiyle tarihi şampiyonluğumuza da önemli katkılarda bulunan Junior Caiçara’ya kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz.

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Etiketler: Caiçara başakşehir
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