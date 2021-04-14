Can Üner yaşamını yitirdi

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay'ın antrenörlüğünü yapan, Türk tenisine büyük emekler vermiş eski oyuncu ve antrenör Can Üner hayatını kaybetti.

14 Nisan 2021 Çarşamba - 15:39
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47 yaşındaki tenis antrenörü Can Üner, bugün hayatını kaybetti. Milli tenisçi Çağla Büyükakçay'ın antrenörlüğünü yapan ve Çağla ile büyük başarılara imza atan Can Üner, 3 yıldır mücadele verdiği hastalığa yenilerek bugün vefat etti. Can Üner 2 haftadır yoğun bakımdaydı. Can Üner'in cenazesi, yarın Zincirlikuyu Mezarlığına defnedilecek.
 
Can Üner, kadın ve erkek tenisinde dünya ilk 100 sıralamasına oyuncu sokan ilk Türk tenis antrenörü olmuştu.
 
TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU'NDAN AÇIKLAMA
 
Türkiye Tenis Federasyonu, Can Üner'in vefatıyla ilgili bir başsağlığı mesajı paylaştı:
 
Ülkemiz tenisinin gururları Çağla Büyükakçay ve Marsel İlhan’ın antrenörlüğünü de yapmış olan, tenis camiamızın önemli değerlerinden hocamız Can Üner’i kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Türk tenisine gönül veren, hayatına dokunduğu her kişide derin izler bırakan merhuma Allah’tan rahmet, başta kıymetli ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı dileriz. Tenis ailemizin başı sağ olsun.
 
YAKIN ZAMANDA ANNESİNİ KAYBETMİŞTİ
 
Can Üner, Şubat ayının sonlarında annesini kaybetmişti.
 
ULUSLARARASI TENİS FEDERASYONU'NDAN ÖDÜL ALMIŞTI
 
Can Üner, 2019 yılında Uluslararası Tenis Federasyonu tarafından 'Oyuna Olan Üstün Hizmet Ödülü'ne layık görülmüştü.

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