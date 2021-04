Can Üner yaşamını yitirdi

47 yaşındaki tenis antrenörü Can Üner, bugün hayatını kaybetti. Milli tenisçi Çağla Büyükakçay'ın antrenörlüğünü yapan ve Çağla ile büyük başarılara imza atan Can Üner, 3 yıldır mücadele verdiği hastalığa yenilerek bugün vefat etti. Can Üner 2 haftadır yoğun bakımdaydı. Can Üner'in cenazesi, yarın Zincirlikuyu Mezarlığına defnedilecek.