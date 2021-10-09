Caner Erkin'den akılalmaz istatistik!

A Milli Takımımız dün Türkiye’nin Norveç’i konuk ettiği karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Caner Erkin , 3 maçlık aranın ardından milli takıma davet edildi.

Son olarak Letonya ile 3-3 berabere kalınan mücadelede görev yapan tecrübeli sol bek; Karadağ , Cebelitarık ve Hollanda maçlarında ise aday kadroya çağrılmamıştı. Caner Erkin, 3 maçlık aranın ardından milli maçta görev yaptı.

Mücadelede kendisinden çok şey beklenen isimlerden olan Caner Erkin, A Milli Takım'a istenen katkıyı veremedi. Caner Erkin dün akşam 0 şut, 0 isabetli orta, 0 hava topu, 0 şut engelleme ile Norveç maçını tamamladı. A Milli Takımımız, Norveç karşısında 19 orta yaptı ancak isabet sağlayamazken bu isabetsiz ortalardan 7 tanesi Caner Erkin'den geldi.