Caner Erkin'den akılalmaz istatistik!

Dün akşam Norveç maçında 19 orta yapan Caner Erkin 0 çekti.

09 Ekim 2021 Cumartesi - 11:15
İLGİLİ HABERLER
Crespo: Kendimi iyi hissettiğim pozisyon 8 numara Letonya - Türkiye maçına İsveçli hakem Milli Takım'da 2 futbolcu kadrodan çıkarıldı R.Betis ve Lyon Larin'in peşinde Gremio Josef de Souza'yı istedi!

A Milli Takımımız dün Türkiye’nin Norveç’i konuk ettiği karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Caner Erkin, 3 maçlık aranın ardından milli takıma davet edildi.
 
Son olarak Letonya ile 3-3 berabere kalınan mücadelede görev yapan tecrübeli sol bek; Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda maçlarında ise aday kadroya çağrılmamıştı. Caner Erkin, 3 maçlık aranın ardından milli maçta görev yaptı.
 
Mücadelede kendisinden çok şey beklenen isimlerden olan Caner Erkin, A Milli Takım'a istenen katkıyı veremedi. Caner Erkin dün akşam 0 şut, 0 isabetli orta, 0 hava topu, 0 şut engelleme ile Norveç maçını tamamladı. A Milli Takımımız, Norveç karşısında 19 orta yaptı ancak isabet sağlayamazken bu isabetsiz ortalardan 7 tanesi Caner Erkin'den geldi.
 
A Milli Takımımız, gruptan çıkma şansımızın devam etmesi açısından son derece kritik olan maçta Pazartesi günü Letonya karşısına çıkacak.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: caner erkin
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Beşiktaş'ın 100.yıl kadrosundaydı! Lucescu'nun prensini görenler hayrete düşüyor! Şimdiki hali çok şaşırttı Beşiktaş'ın 100.yıl kadrosundaydı! Lucescu'nun prensini görenler hayrete düşüyor! Şimdiki hali çok şaşırttı
Aziz Yıldırım 2015'te açıklamıştı haklı çıktı! Ali Palabıyık, Cüneyt Çakır ve Yaşar Kemal Uğurlu hakkında olay sözler!Aziz Yıldırım 2015'te açıklamıştı haklı çıktı! Ali Palabıyık, Cüneyt Çakır ve Yaşar Kemal Uğurlu hakkında olay sözler! Galatasaray'da 3 yıldıza transfer teklifi! Fatih Terim isim verdi Burak Elmas operasyonu başlattıGalatasaray'da 3 yıldıza transfer teklifi! Fatih Terim isim verdi Burak Elmas operasyonu başlattı Norveç maçı bitti A Milli Takımın gruptan çıkma ihtimalleri ortaya çıktı! Sosyal medyada Burak Yılmaz öfkesi dinmediNorveç maçı bitti A Milli Takımın gruptan çıkma ihtimalleri ortaya çıktı! Sosyal medyada Burak Yılmaz öfkesi dinmedi
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.