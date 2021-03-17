Caner Erkin derbide forma istiyor

Fenerbahçe'de önce kadro dışı bırakılıp sonra affedilen Caner Erkin Beşiktaş derbisi öncesi Erol Bulut'tan forma istedi.

17 Mart 2021 Çarşamba - 9:19
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Fenerbahçe'de tecrübeli sol bek Caner Erkin, kadro dışı kaldığı için Trabzonspor, Antalyaspor ve Konyaspor maçlarında yer almamıştı. Caner, geçtiğimiz hafta affedildi, Gençlerbirliği karşılaşmasında kadroya girdi ama görev yapmadı.
 
Yıldız futbolcu, eski takıma Beşiktaş'a karşı hocasından forma bekliyor.
 
Kritik derbide oynamayı çok istediğini söyleyen Caner, "Sonuna kadar yarışta olacağımızı, bu maçı kazanarak göstereceğiz. Ben de katkı vermek için elimden geleni yapacağım" dedi.

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Etiketler: caner erkin beşiktaş fenerbahçe
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