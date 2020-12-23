Caner Erkin'e yeni görev verdiler!

Bugün Başakşehir ile kritik bir maça çıkmaya hazırlanan Fenerbahçe'de Caner Erkin'e özel bir görev verdiler.

23 Aralık 2020 Çarşamba - 9:27
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Tecrübeli futbolcu, Novak’la birlikte sol kanadı kullanabilir. Bulut, taktik antrenmanlarda bunun denemesini yaptı.
 
Caner daha önce de zaman zaman maç içerisinde bu rolü üstlenmişti ancak hiç 11’de sol açık karşılaşmaya başlamadı.
 
Erol Bulut’un Cisse’nin arkasında görev vereceği diğer isimlerin Ferdi Kadıoğlu ve Mame Thiam olması muhtemel. Mert Hakan Yandaş’ın ise Gustavo’nun yanında, merkez orta sahada görev yapacağı öğrenildi. Sosa’nın oynaması halinde ise Caner sol beke, Mert Hakan ise Ferdi ve Thiam’ın yanına geçecek.
 

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Etiketler: caner erkin fenerbahçe
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