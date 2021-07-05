Caner Erkin ile Vitor Pereira arasında ilk buluşma

Fenerbahçe'ye Vitor Pereira'nın yeniden dönmesinin ardından, Portekizli teknik adamın ilk döneminde Caner Erkin ile yaşadığı gerginlik ve sarı-lacivertli futbolcunun kadro dışı kalması akıllara gelmişti. Caner Erkin ve Vitor Pereira, aralarında problem olmadığını çektirdikleri fotoğrafla gösterdi.

Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki, basın mensuplarının bu sorusu üzerine "4-5 ay evvel laf lafı açtı, Caner bana bu konuyu açtı. Dışarıya yansıyan kadar büyük bir problem olmadığını söyledi. Hayata dair, Fenerbahçe'ye dair konuşunca bu konu açıldı. Vitor Pereira da gündemde yoktu o zaman. Araları da iyiymiş. Caner de 'Hocamı ilk ben karşılayacağım' dedi." sözlerini kullandı.