Caner'in arkasında kalınca ayrılmaya karar verdi

Fenerbahçe'de bu sezon genelde Caner Erkin'in arkasında bekleyen Novak'ın takımdan ayrılacağı öğrenildi.

29 Mayıs 2021 Cumartesi - 10:30
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Fenerbahçe'de sezonun hayal kırıklıklarından biri olan Filip Novak, sarı-lacivertli takımdan ayrılabilir.
 
Çek sol bek, yaşadığı sakatlıklar dolayısıyla fazla forma şansı bulamazken, ayrılmanın eşiğine geldi. Çok sık sakatlık problemi yaşayan ve bu nedenle sezon içinde kaçırdığı maç ve antrenman sayısı hayli fazla olan 30 yaşındaki oyuncu, teknik heyetin yeni sezonda devam etmek istemediği isimler arasında yer alıyor.
 
Geçtiğimiz sezon sadece 9 maçta 11'de şans bulabilen Novak, Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer olmuştu.
 
Öte yandan Filip Novak'ın durumunu ülkesinin takımlarından Sparta Prag yakından takip ediyor. (Sabah)

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Etiketler: caner erkin fenerbahçe novak
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