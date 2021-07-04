Canlı yayında iki bombayı açıkladı

Murat Sancak'ın açıklamaları şu şekilde:

"Biliyorsunuz Balotelli'den vazgeçmiştim. Kendisi kaptan üzerinden bize ulaştı. Tekrar görüşmelere başladık, önümüzdeki hafta Türkiye'ye gelecek."

Başka transferlerimiz de olacak. Bütçemiz dahilinde bu transferler oluyor. Balotelli'ye vereceğimiz paranın yarısını sponsor verecek."