Canlı yayında resmen Galatasaray'ın yıldızını istedi

İşte Murat Sancak'ın açıklamaları:

Üç maçta iki puan bizi böyle bir karar almaya itti. Karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz.

Görüştüğümüz yerli yabancı hoca adayları var. Kararımızı kısa süre içinde vereceğiz. Milli takım arası bizim için çok önemli.

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