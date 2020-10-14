Çarpıcı açıklama! 'Egosu yüksek adamlar...'

Milli maç öncesinde yapılan yemekli sohbet toplantısında en çarpıcı soru “Kafanızda ideal 11’iniz oluştu mu?” şeklinde geldi.

Erol Bulut bu kritik soruya “Önümüzde çok uzun bir maç trafiği var. Görev verilen oynar, oynamayan yedeğe gelir ve oynayan arkadaşını yürekten destekler. El birliğiyle bunu yaratmaya çabalıyoruz. Kafamda elbette ki takıma dair temel taşlar vardır ama ideal 11 diye bir şey yok, sahadaki 11 var. Tekrar ediyorum rekabetin olduğu, oturanın da kenarda duranın da sahada oynayanı desteklediği bir takım mutlaka yaratacağız.” diye yanıt vererek etkili bir konuşma yaptı.

"ÖMER FARUK’LA KONUŞTUM"

Son haftalarda Ömer Faruk Beyaz’la alakalı çıkan haberlerle ilgili soruya Erol Bulut şu şekilde cevap verdi: "Geçen gün kendisiyle bizzat yüz yüze görüştüm. Ona geçen dönem sanıyorum oynama garantisi veya oynama sözü verilmiş. Çocuğun böyle bir sorunu var. Ama ben ona dedim ki, 'Ben sana oynama sözü vermiyorum. Ama şunu bil ki, benim gözümde senin Ozan Tufan ’dan hiçbir farkın yok. Çalış, kendini göster, ben de gerekeni yapayım. Bir teknik adam olarak ta Avrupa ’ya erken gitmeni doğru bulmuyorum. Önce burada kendini göster ondan sonra bu durum gelişimini daha iyi etkiler.'"

EGOSU YÜKSEK ADAMLAR

"Takımda Emre Belözoğlu, Volkan Demirel, Mehmet Aurelio, Mehmet Yozgatlı gibi ünlü ve egosu yüksek isimler var. Bu sizin elinizi zorlaştırmaz mı?" sorusuna ise Erol Bulut:

"Ben açık bir adamım. Herkesin fikrini alırım ve herkesin fikrine saygı duyarım. Bu benim en dikkat ettiğim şeydir. Bizde herkesin bir görev alanı var. Kimse o alanın dışına çıkmıyor, çıkmamaya özen gösteriyor. Herkes kendi işini, kendi alanında en iyisini yapma gayreti içinde. Bunun üzerinde konuşma yaptık ve mutabakatımız ve birbirimize inancımız tamdır. Asla bir sıkıntı olmayacak. Şöyle özetleyeyim; takımda 25 futbolcu var, biz de teknik ekip olarak 24 kişiyiz. Arada maç da yapıyoruz iyi oluyor."

EMRE HARİKA BİR İŞ ÇIKARTTI

Toplantıda Emre Belözoğlu’nun sportif direktörlüğü konusunda sorulan bir soruya ise Erol Bulut şu yanıtı verdi:

"Emre ilk senesi olmasına rağmen çok büyük işler başardı. Herkes alınacaklara baktı ama asıl zorluk gideceklerdeydi. Gönderilecek veya kiralanacak futbolcuları da yeni gelecekleri de çok iyi yürüttü. Bunları yaparken kulübün maddi yapısını da gözeterek Fenerbahçe’yi kazançlı şekilde hedefe ulaştırdı. İlk senesi olmasına rağmen, bu kadar başarılı olmasını taktir ediyorum. İşi çok iyi idare etti."

(Hürriyet)