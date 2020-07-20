Çarpıcı sözler: Emre Belözoğlu giderse...

Ahmet Çakar, Başakşehir'in şampiyonluğunun ardından, Fenerbahçe'de gelecek sezon sportif direktörlük yapacak olan Emre Belözoğlu ile ilgili konuştu.

20 Temmuz 2020 Pazartesi - 10:33 | Son Güncelleme : 20 07 2020 - 10:48
İLGİLİ HABERLER
Avrupa'nın en serti: Fenerbahçe! Tam 11 kez... Tolgay Arslan transferi için görüşmeler başladı! Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe'de forma numarası belli oldu Beşiktaş maçına saatler kala Fenerbahçe'de sakatlık şoku... Rıza Çalımbay: Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe ile anlaştı!

Ahmet Çakar, spor programında Emre Belözoğlu'nun şaşırtan istatistiğini dile getirdi.
 
Eski hakem, Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusunun ayrıldığı senelerin sonrasında takımlarının şampiyon olduğunu ifade etti.
 
Çakar, "Emre Belözoğlu'nun ayrıldığı takım seneye şampiyon oluyor. Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'den bugün ayrılırsa istatistiklere göre Fenerbahçe seneye şampiyon olacak demektir. İstatistik yalan söylemez" dedi.
 
4 AYRILIK VE 4 ŞAMPİYONLUK
 
2001'de Galatasaray, 2005'te Inter, 2012'de Atletico Madrid ve son olarak 2019'da Başakşehir'den ayrılan Emre Belözoğlu'nun 4 eski takımı da bir sezon sonra şampiyonluk kazandı.
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Galatasaray'da flaş ayrılık iddiası! 'Ahmet Bulut istedi...' Galatasaray'da flaş ayrılık iddiası! 'Ahmet Bulut istedi...'
Ezequiel Garay ve sevgilisi Tamara Gorro tatilde! Üstsüz güneşlendi...Ezequiel Garay ve sevgilisi Tamara Gorro tatilde! Üstsüz güneşlendi... Şampiyonluk sabahı Edin Visca ve İrfan Can Kahveci bombası... Şampiyonluk sabahı Edin Visca ve İrfan Can Kahveci bombası... Fenerbahçe'nin elinden kaçıyor! Sürpriz teklif geldi!Fenerbahçe'nin elinden kaçıyor! Sürpriz teklif geldi!
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.