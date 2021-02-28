Carragher'ın Ozan Kabak yorumu şok etti

Liverpool'un eski futbolcularından Carragher, Ozan Kabak hakkında "Van Dijk ve Gomez iyileşince yedek kalacak" dedi.

28 Şubat 2021 Pazar - 15:36
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Bu sezon Liverpool'da işler hiç iyi gitmezken Jürgen Klopp'un ekibi şampiyonluğa şimdiden havlu atmış gibi gözüküyor. İngiliz basını Liverpool'un bu sezon ortaya koyduğu performansı eleştirirken son olarak takıma transfer eleştirisi yapıldı.
 
Liverpool'un efsane futbolcularından, şimdi ise spor yorumculuğu yapan Jamie Carragher, takımın transferlerde yanlış tercihler yaptığını ve panik transferlere yoğunlaştığını söyledi. Carragher, ''2-3 as oyuncu alınsa daha faydalıydı, onun yerine çok oyuncu alındı ama hepsi yedek'' şeklinde konuştu.
 
100 MİLYON EURO HARCANDI
 
İngiliz Mirror gazetesinde çıkan haberde de iki sezon önce Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Liverpool'un o zamandan beri transfere 100 milyon euro harcadığı ve bu transferlerin çoğundan faydalanamadığı kaydedildi.
 
''OZAN UZUN VADELİ DÜŞÜNÜLEBİLİR AMA...''
 
Liverpool'un sadece Jota ve Thiago'yu ilk 11'de düzenli oynatabildiğini belirten Mirror, ''Minamino alındı, istenilen performansı veremedi. Tsimikas alındı, sadece yedek kulübesinde oturdu. Son olarak Ozan Kabak ve Ben Davies geldi. İlk 11 yerine panik transferleri. Ozan Kabak, Matip'in ayrılması halinde uzun vadeli düşünülebilecek bir futbolcu. Ama sakatlıklar yaşanmasaydı alınmazdı. Van Dijk ve Gomez iyileşince yedek kalacak. Yani Liverpool yine bir yedek transfer yapmış oldu.'' sözleri kullanıldı.
 

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Etiketler: ozan kabak liverpool
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