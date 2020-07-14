CAS'tan Manchester City'e müjde! Sıra Trabzonspor'da

14 Temmuz 2020 Salı - 8:26
Uluslararası Spor
Tahkim Mahkemesi (CAS), UEFA
’nın Manchester City’ye verdiği 2 sezon Avrupa
kupalarından men kararını kaldırdı...
CAS’tan yapılan açıklamada, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu tarafından Finansal Fair Play (FFP) kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle İngiliz ekibine verilen Avrupa kupalarından 2 sezon men kararının kaldırıldığı ve 30 milyon Euro para cezasının da 10 milyon Euro’ya indirildiği bildirildi. Liverpool
’un ardından ligi ikinci sırada bitirmeyi garantileyen Manchester City, bu kararla gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi
’ne doğrudan katılacak.