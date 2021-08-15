Çatlak elle maça çıktığı anlaşıldı!

Avrupa ve Dünya Karate Şampiyonu Alparslan Yamanoğlu, İsmail Çipe'nin elinin çatlak olduğunu açıkladı.

15 Ağustos 2021 Pazar - 11:10
İLGİLİ HABERLER
Cicaldau'nun neden 10 numarayı istemediği ortaya çıktı FFP bitti Galatasaray transferde uçtu gitti Diagne'den gönderme! 'Sizin için burnumu...' Fatih Terim Fatih İbradı'yı kadrosuna katıyor St. Johnstone maçından sonraki tavrı tepki çekti!

Muslera'nın cezası nedeniyle oynamadığı maçta St. Johnstone karşısında kaleyi İsmail Çipe korumuştu. 26 yaşındaki kalecinin karşılaşmada sol elinde çatlak olmasına rağmen oynadığı ortaya çıktı.
 
Avrupa ve Dünya Karate Şampiyonu Alparslan Yamanoglu, St. Johnston öncesi ziyaret ettiği Çipe ile çektiği fotoğrafı paylaşırken, sakatlıktan söz etti. Yamanoğlu, "Maçtan 3 gün önce İsmail abiyi ziyaret ettim. Eli çatlak ve sargılıydı. Kritik maçta çatlak eliyle muhteşem oynadı" yazdı.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Avrupa ve Dünya Karate Şampiyonu Alparslan Yamanoglu ismail çipe
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Günün bomba iddiası! Yönetim onay verdi! Luyindama Süper Lig devine transfer oluyor Günün bomba iddiası! Yönetim onay verdi! Luyindama Süper Lig devine transfer oluyor
Batshuayi Beşiktaş'ı kesmesi! Sergen Yalçın'dan 2 flaş tansfer dahaBatshuayi Beşiktaş'ı kesmesi! Sergen Yalçın'dan 2 flaş tansfer daha Burak Elmas ile Fatih Terim arasında görüş ayrılığı! Yıldız futbolcu kriz yarattıBurak Elmas ile Fatih Terim arasında görüş ayrılığı! Yıldız futbolcu kriz yarattı SON DAKİKA! Fenerbahçe ile Avrupa devi arasında bomba takas! Ali Koç görüşmelere başladı Vitor Pereira'nın gözü kulağı Paris'teSON DAKİKA! Fenerbahçe ile Avrupa devi arasında bomba takas! Ali Koç görüşmelere başladı Vitor Pereira'nın gözü kulağı Paris'te
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.