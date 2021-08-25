Caulker sürprizi! Kayserispor dediler Gaziantep FK çıktı

25 Ağustos 2021 Çarşamba - 15:34
Gaziantep FK'da Steven Caulker sesleri...
Kırmızı-siyahlı kulüp, Fenerbahçe'de teknik direktör Pereira'nın kadroda düşünmediği İngiliz stoperle görüşmelere başladı.
Başkan Cevdet Akınal, Steven Caulker'ın transferi için oyuncuyla görüştüklerini açıkladı. Radyospor'da katıldığı bir programda transferle ilgili konuşan Akınal, Steven Caulker için teklif yaptıklarını açıkladı. Akınal, "Fenerbahçeli Steven Caulker için resmi teklif yaptık, oyuncuyla görüşmelerimiz devam ediyor. Caulker ile direkt temasa geçtik. Caulker, kulübü Fenerbahçe ile anlaşırsa Gaziantep
FK'ya gelecek. Caulker da Gaziantep'te oynamak istiyor." ifadelerini kullandı.