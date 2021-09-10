Caulker topa dokunmadan servetin üzerine kondu

Fenerbahçe , Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Caulker'ı kadrosuna katmıştı. Pereira'nın istemediği İngiliz stoper, Gaziantep FK'ya kiralandı.

Bu gidiş F.Bahçe'nin kasasına zarar olarak yansıdı. Caulker'a yıllık 1 milyon 250 bin Euro'ya imza attıran Fenerbahçe, 2 ay idmanlara çıkan 29 yaşındaki futbolcuya 200 bin Euro ödeme yaptı. Gazianntep, Caulker'ın ücretinin 800 bin Euro'sunu ödemeyi kabul ederken, geri kalan 250 bin Euro'yu Fenerbahçe verecek.

Böylelikle 1 dakika dahi süre alamayan oyuncu için kasasından 450 bin Euro çıkmış oldu.



