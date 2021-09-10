Caulker topa dokunmadan servetin üzerine kondu

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'ya gönderdiği Steven Caulker sarı lacivertli kulüpten 450 bin euro alacak.

10 Eylül 2021 Cuma - 9:53
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Fenerbahçe , Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Caulker'ı kadrosuna katmıştı. Pereira'nın istemediği İngiliz stoper, Gaziantep FK'ya kiralandı.
 
Bu gidiş F.Bahçe'nin kasasına zarar olarak yansıdı. Caulker'a yıllık 1 milyon 250 bin Euro'ya imza attıran Fenerbahçe, 2 ay idmanlara çıkan 29 yaşındaki futbolcuya 200 bin Euro ödeme yaptı. Gazianntep, Caulker'ın ücretinin 800 bin Euro'sunu ödemeyi kabul ederken, geri kalan 250 bin Euro'yu Fenerbahçe verecek.
 
Böylelikle 1 dakika dahi süre alamayan oyuncu için kasasından 450 bin Euro çıkmış oldu.

 

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Etiketler: caulker fenerbahçe gaziantep fk
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