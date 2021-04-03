Çaykur Rizespor: 0 - Fatih Karagümrük: 0

Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Çaykur Rizespor-Fatih Karagümrük maçı 0-0 sona erdi.

03 Nisan 2021 Cumartesi - 17:14 | Son Güncelleme : 03 04 2021 - 18:14
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2. dakikada Baiano'nun yerden sert şutunda, filelere gitmekte olan  topu savunmada Biglia müdahale ederek kornere çeldi. Kornerden gelen meşin  yuvarlak kaleci Viviano'da kaldı.
 
13. dakikada Sabo'nun pasında ceza sahası dışı sol çaprazında  Samudio'nun dönüp yerden vuruşunda, kaleci Viviano, direk dibinde topu kontrol  etmeyi başardı.
 
25. dakikada sağ çaprazda Salibur'un düşürülmesi ile kazanılan faul  atışında, Balkoveç'in yaklaşık 25 metreden sert şutunda, üst ağları sıyıran meşin  yuvarlak auta çıktı.
 
28. dakikada Sabo'nun ara pasında ceza sahası içerisine giren  Boldrin'in sol çaprazdan şutunda, kaleci Viviano'yu geçen top yandan auta gitti.
 
42. dakikada sol taraftan kazanılan köşe vuruşunda, Boldrin'in  ortasında, penaltı noktasında iyi yükselen Skoda'nın kafa vuruşunda top üsten  auta çıktı.
 
Mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
 
 
56. dakikada Biglia'nın kısa pasında ceza yayı üzerinde Jimmy  Durmaz'ın bekletmeden şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
 
67. dakikada Biglia'nın sağ taraftan ceza sahası içi sol kanadına  ortasında, Jimmy Durmaz'ın gelişine vuruşunda, top üstten auta gitti.
 
Mücadele, 0-0 tamamlandı.
 
Stat: Çaykur Didi 
 
Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Kamil Çetin
 
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk (Dk.46 Fernando), Selim Ay,  Talbi, İsmail Köybaşı (Dk.46 Melnjak), Dokoviç, Baiano, Samudio (Dk.81 Tunay  Torun), Sabo (Dk.69 Abdullah Durak), Boldrin (Dk.90 Doğan Erdoğan), Skoda
 
Fatih Karagümrük: Viviano, Koray Altınay (Dk.74 Hedenstad), Roco,  Zukanovic, Balkovec, Biglia, Castro, Salibur (Dk.64 Bertolocci), Lens (Dk.64  Ndao), Jimmy Durmaz (Dk.84 Arvaladze), Sobiech (Dk.84 Mevlüt Erdinç)
 
Kırmızı Kart: Dk.56 Skoda (Çaykur Rizespor)
 
Sarı kartlar: Dk.23 İsmail Köybaşı (Çaykur Rizespor) Dk.17 Biglia,  Dk.69 Sobiech (Fatih Karagümrük)
 
 
 

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Etiketler: Çaykur Rizespor süper lig Fatih Karagümrük
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