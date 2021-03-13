Çaykur Rizespor 1 - Atakaş Hatayspor 0

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 1-0 yendi.

13 Mart 2021 Cumartesi - 18:06 | Son Güncelleme : 13 03 2021 - 18:12
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Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor, Atakaş  Hatayspor'u 1-0 mağlup etti.
 
 
5. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda Skoda ile verkaç yapan  Samudio'nun vuruşunda, kaleci Munir yumruklayarak topu kornere çeldi.
 
13. dakikada sağ taraftan kazanılan faul atışında Riberio'nun ceza  sahası içerisine ortasına iyi yükselen Boupendza'nın kafa vuruşunda, top yandan  auta çıktı.
 
23. dakikada Aabid'in sağdan ceza sahasına ortasında, Diof'un  penaltı  noktası üzerinde kafa vuruşu istediği gibi olmayınca meşin yuvarlak üsten dışarı  gitti.
 
30. dakikada İsmail Köybaşı'nın soldan ceza sahası içine ortasında  savunmadan seken topa Samudio'nun kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlak kaleci  Munir'de kaldı.
 
45. dakikada kazanılan serbest vuruşta Talbi'nin kendi yarı sahasından  uzun gönderdiği ortada, defanstan seken top Fernando'nun önünde kaldı. Bu  futbolcunun çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üsten auta gitti.
 
Mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
 
48. dakikada Boupendza'nın pası ile ceza sahası içi sağ çaprazda  rakibinden sıyrılan Traore'nin vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan uzanarak topu  kornere çelmeyi başardı.
 
51. dakikada Boldrin'in pasında defanstan seken topu önünde bulan  Samudio'nun sağ çaprazdan sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
 
71. dakikada Samudio baskı sonucu kazandığı topu boş pozisyonda  Boldrin'in önüne bıraktı. Bu futbolcu sağ çaprazdan ceza sahası içerisine  girdikten sonra yerden sert vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.
 
80. dakikada Akintola'nın pasına hareketlenen Boupendza'nın ceza  sahası dışı sağ çaprazda plase vuruşunda, top az farkla yandan auta gitti.
 
87. dakikada Michalak'ın sağdan ceza sahası içerisine ortasına  Skoda'nın ayak içi şutunda top az farkla üsten auta çıktı.
 
90+5. dakikada Boupendza'nın soldan ceza sahasına ortasına altı pas  içerisinde iyi yükselen Diouf'un kafa vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan topu iki  hamlede kontrol etti.
 
 
Stat: Çaykur Didi 
 
Hakemler: Suat Arslanboğa, Osman Gökhan Bilir, Deniz Caner Özaral
 
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Selim Ay, Talbi, İsmail  Köybaşı, Dokovic, Baiano (Dk. 81 Michalak), Fernando (Dk. 64 Sabo), Samudio (Dk.  90 1 Emir Dilaver), Boldrin (Dk. 81 Abdullah Durak), Skoda (Dk. 90 1 Soderlund)
 
Atakaş Hatayspor: Munir, Popov (Dk. 89 Soner Örnek), Bilong, Pablo  Santos, Katranis, Aabid (Dk. 77 Kamara), Ribeiro, Boupendza, Akintola Traore,  Diouf
 
Gol: Dk. 71 Boldrin (Çaykur Rizespor)
 
Sarı kartlar: Dk. 9 Skoda, Dk. 36 Samudio, Dk. 44 Gökhan Akkan, Dk. 44  Dokoviç, Dk. 90 Moroziuk (Çaykur Rizespor), Dk. 44 Akintola, Dk. 45 1 Katranis,  Dk. 53 Boupenza, Dk. 89 Pablo Santos (Atakaş Hatayspor)
 
 

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Etiketler: Çaykur Rizespor süper lig Atakaş Hatayspor
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