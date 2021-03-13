Çaykur Rizespor 1 - Atakaş Hatayspor 0

5. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda Skoda ile verkaç yapan Samudio'nun vuruşunda, kaleci Munir yumruklayarak topu kornere çeldi.

13. dakikada sağ taraftan kazanılan faul atışında Riberio'nun ceza sahası içerisine ortasına iyi yükselen Boupendza'nın kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.

23. dakikada Aabid'in sağdan ceza sahasına ortasında, Diof'un penaltı noktası üzerinde kafa vuruşu istediği gibi olmayınca meşin yuvarlak üsten dışarı gitti.

30. dakikada İsmail Köybaşı'nın soldan ceza sahası içine ortasında savunmadan seken topa Samudio'nun kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlak kaleci Munir'de kaldı.

45. dakikada kazanılan serbest vuruşta Talbi'nin kendi yarı sahasından uzun gönderdiği ortada, defanstan seken top Fernando'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üsten auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

48. dakikada Boupendza'nın pası ile ceza sahası içi sağ çaprazda rakibinden sıyrılan Traore'nin vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan uzanarak topu kornere çelmeyi başardı.

51. dakikada Boldrin'in pasında defanstan seken topu önünde bulan Samudio'nun sağ çaprazdan sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

71. dakikada Samudio baskı sonucu kazandığı topu boş pozisyonda Boldrin'in önüne bıraktı. Bu futbolcu sağ çaprazdan ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden sert vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

80. dakikada Akintola'nın pasına hareketlenen Boupendza'nın ceza sahası dışı sağ çaprazda plase vuruşunda, top az farkla yandan auta gitti.

87. dakikada Michalak'ın sağdan ceza sahası içerisine ortasına Skoda'nın ayak içi şutunda top az farkla üsten auta çıktı.

90+5. dakikada Boupendza'nın soldan ceza sahasına ortasına altı pas içerisinde iyi yükselen Diouf'un kafa vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan topu iki hamlede kontrol etti.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Suat Arslanboğa , Osman Gökhan Bilir, Deniz Caner Özaral

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Selim Ay, Talbi, İsmail Köybaşı, Dokovic, Baiano (Dk. 81 Michalak), Fernando (Dk. 64 Sabo), Samudio (Dk. 90 1 Emir Dilaver), Boldrin (Dk. 81 Abdullah Durak), Skoda (Dk. 90 1 Soderlund)

Atakaş Hatayspor: Munir, Popov (Dk. 89 Soner Örnek), Bilong, Pablo Santos, Katranis, Aabid (Dk. 77 Kamara), Ribeiro, Boupendza, Akintola Traore, Diouf

Gol: Dk. 71 Boldrin (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 9 Skoda, Dk. 36 Samudio, Dk. 44 Gökhan Akkan, Dk. 44 Dokoviç, Dk. 90 Moroziuk (Çaykur Rizespor), Dk. 44 Akintola, Dk. 45 1 Katranis, Dk. 53 Boupenza, Dk. 89 Pablo Santos (Atakaş Hatayspor)