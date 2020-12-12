Çaykur Rizespor 3-2 Göztepe

Süper Lig'in 12. haftasında Çaykur Rizespor evinde Göztepe'yi 90+4'de bulduğu golle 3-2 mağlup etti.

12 Aralık 2020 Cumartesi - 18:20
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Çaykur Rizespor ile Göztepe, Çaykur Didi Stadyumu'nda karşı karşıya mgeldi. Özgür Yankaya'nın düdük çaldığı mücadele 3-2 Rizespor üstünlüğüyle sonuçlandı.
 
Rizespor'un gollerini 45+4'te penaltıdan Boldrin, 57'de Michalak ve 90+4 Milan Skoda atarken Göztepe'nin sayılarını 66. dakikada Yalçın Kayan ve 81'de Napoleoni kaydetti.
 
Rizespor'un galibiyet golünde Boldrin'in penaltısını kaleci İrfan Can kurtardı. Dönen topta Boldrin yine vurdu İrfan Can yine çıkardı. Yine seken topu geriden gelen Skoda tamamladı ve topu ağlara yolladı.
 
Bu sonucun ardından Rizespor puanını 15'e çıkardı. 7 hafta sonra mağlup olan Göztepe ise 18 puanda kaldı.
 
Çaykur Rizespor  3 - 2 Göztepe
 
Goller: 45' Boldrin, 57' Michalak, 66' Yalçın, 81' Napoleoni, 90+4' Skoda
 
MAÇTAN DAKİKALAR
 
4. dakikada Fernando'nun soldan ceza yayı üzerine yerden pasında Boldrin'in gelişine vuruşunda, top üstten auta çıktı.
20. dakikada deplasman ekibinin kazandığı faul atışında, Berkan Emir'in yaklaşık 30 metreden vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan iki hamlede topu kontrol etti.
33. dakikada ceza sahası sağ tarafında rakibinden sıyrılan Soner Aydoğdu'nun vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan yatarak direk dibinden topu kornere çeldi.
34. dakikada kazanılan köşe atışında Tripic'in sağ taraftan ceza sahasına ortasında Alpaslan Öztürk'ün kafa vuruşunda, top yandan dışarı çıktı.
45 3. dakikada Michalak'a ceza sahası içerisinde yapılan müdahaleyi VAR uyarısı üzerine inceleyen maçın hakemi Özgür Yankaya, penaltıya hükmetti. 45 4'üncü dakikada Boldrin'in kullandığı penaltıda meşin yuvarlak filelere gitti:
1-0
 
İLK 11'LER
 
Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Emir, Meriah, Melnjak, Doğan, Donsah, Michalak, Fernando, Boldrin, Skoda
 
Göztepe: İrfan Can, Murat, Alpaslan, Titi, Berkan, Kubilay, Soner, Mossoro, Halil, Tripic, Ndiaye

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