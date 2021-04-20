Çaykur Rizespor: 5 - İttifak Holding Konyaspor: 3

Süper Lig'in 36. haftasında Çaykur Rizespor sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 5-3 mağlup etti.

20 Nisan 2021 Salı - 18:01 | Son Güncelleme : 20 04 2021 - 18:18
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Süper Lig'in 36. haftasında Çaykur Rizespor, konuk ettiği  İttifak Holding Konyaspor'u 5-3 yendi.
 
 
6. dakikada sol taraftan ceza sahası içerisine giren Cikalleshi'nin  yerden penaltı noktası üzerine pasında Guilherme'nin gelişine vuruşunda, top  filelere gitti: 0-1
 
13. dakikada deplasman ekibi farkı ikiye çıkardı. Rakibinden sıyrılan  Sekidika'nın sağ taraftan ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden pasında,  ceza yayı üzerinde Cikalleshi'nin plase vuruşunda meşin yuvarlak direk dibinden  ağlarla buluştu: 0-2
 
21. dakikada İsmail Köybaşı'nın pasında, yaklaşık 30 metreden  Dokovic'in vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-2
 
27. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Defansın  uzaklaştırmak istediği topu baskı sonucu kazanan Dokovic, Michalak'a aktardı. Bu  futbolcu sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra sert bir vuruşla meşin  yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2
 
45. dakikada sağ kanattan köşe çizgisine inen Moroziuk'un penaltı  noktasına ortasında, iyi yükselen Remy'nin kafa vuruşunda, top kaleci Sehic'te  kaldı.
 
Mücadelenin ilk yarısı 2-2 tamamlandı.
 
55. dakikada Samudio'nun pasında sol taraftan ceza sahasına giren  Remy'nin yerden plase vuruşunda, kaleci Sehic yatarak meşin yuvarlağı kornere  çeldi.
 
68. dakikada Michalak'ın sağdan ceza sahası içerisine ortasında arka  direkte Samudio, topu kafa ile Remy'nin önüne indirdi. Penaltı noktası üzerinde  rakibinden sıyrılan Remy, yerden plase vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi:  3-2
 
79. dakikada sağ taraftan hareketlenen Baiano rakibinden sıyrıldıktan  sonra ceza sahası içerisine yaptığı ortada, Samudio meşin yuvarlağı düzelterek  filelerle buluşturdu: 4-2
 
82. dakikada ev sahibi ekip farkı üçe çıkardı. Baiano'nun sağ taraftan  rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası içerisine sert ortasında, Adil Demirbağ  topu göğsüyle kendi kalesine yolladı: 5-2
 
85. dakikada sol taraftan Rahmanovic'in ceza sahası içerisine  ortasında, penaltı noktasında iyi yükselen Kravets'in kafa vuruşunda top filelere  gitti: 5-3
 
Çaykur Rizespor, karşılaşmayı 5-3 kazandı.
 
 
Stat: Çaykur Didi 
 
Hakemler: Özgür Yankaya, Alparslan Dedeş, Deniz Caner Özaral
 
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Moroziuk, Selim Ay, Talbi, İsmail  Köybaşı (Dk. 90 Melnjak), Dokovic, Sabo (Dk. 90 Mithat Pala), Samudio, Boldrin  (Dk. 70 Baiano), Michalak (Dk. 79 Fernando), Remy (Dk. 79 Skoda)
 
İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Abdülkerim  Bardakcı, Guilherme, Jevtovic (Dk. 76 Kravets), Hadziahmetovic, Sekidika,  Milosevic (Dk. 14 Oğuz Kağan Güçtekin, Dk. 76 Rahmanovic), Bytyqi (Dk. 65  Shengelia), Cikalleshi
 
Goller: Dk. 6 Guilherme, Dk. 11 Cikalleshi, Dk. 85 Kravets (İttifak  Holding Konyaspor), Dk. 21 Dokovic, Dk. 27 Michalak, Dk. 68 Remy, Dk. 74 Samudio,  Dk. 82 Adil Demirbağ (kendi kalesine) (Çaykur Rizespor)
 
Sarı kartlar: Dk. 18 Oğuz Kağan Güçtekin (İttifak Holding Konyaspor),  Dk. 42 Talbi, Dk. 80 Baiano (Çaykur Rizespor)
 

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Etiketler: süper lig Çaykur Rizespor İttifak Holding Konyaspor
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