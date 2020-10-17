Çaykur Rizespor 5-3 Ankaragücü

Süper Lig'de 5. haftanın açılış maçında Çaykur Rizespor sahasında MKE Ankaragücü'nü 5-3 mağlup etti.

17 Ekim 2020 Cumartesi - 14:48 | Son Güncelleme : 17 10 2020 - 15:46
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Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Çaykur Rizespor-MKE  Ankaragücü maçı ev sahibi ekibin 5-3 üstünlüğü ile tamamlandı.
 
6. dakikada deplasman ekibi ilk isabetli şutunda öne geçmeyi başardı.  Lobjanidze'nin sağdan ceza sahası içerisine ortasında, Paintsil'in kontrol edip  vuruşunda defansa çarpan top filelere gitti: 0-1
 
10. dakikada Boldrin'in sol taraftan ceza sahası içerisine orta iyi  yükselen Remy'nin kafa vuruşunda kaleci Friedrich, yatarak meşin yuvarlağı  kontrol etmeyi başardı.
 
16. dakikada sarı-lacivertli ekip 2 farklı üstünlüğü yakaladı. MKE  Ankaragücü oyuncularının defansın arkasına uzun pasında kaleci Gökhan Akkan'ın  ceza sahası dışına çıkarak ayağı ile uzaklaştırmak istediği topu Melnjak iyi  kontrol edemeyince sekerek Paintsil'in önünde kaldı. Kaleci Gökhan Akkan'dan  hızlı davranan Paintsil meşin yuvarlağı kafa ile boş filelere gönderdi: 0-2
 
18. dakikada Abdullah Durak'ın ceza sahası içerisine uzun pasında  Fernando'nun kontrol edip sağ ayağı ile plase vuruşunda top filelere gitti: 1-2
 
43. dakikada Pinto'nun sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında  iki kişi arasında iyi yükselen Börven'in kafa vuruşunda top filelere gitti: 1-3
 
45 1. dakikada kazanılan faul atışında Boldrin'in yaklaşık 30 metreden  düzgün vuruşunda meşin yuvarlak direk dibinden filelere gitti: 2-3
 
Karşılaşmanın ilk yarısı Ankara ekibinin 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.
 
52. dakikada Sarlija'nın topa elle müdahalesine VAR incelemesinin  ardından hakem Abdulkadir Bitigen penaltıya hükmetti. Remy'nin vuruşunda top  filelere gitsede Bitigen VAR'dan gelen uyarı ile penaltıyı iptal etti.
 
55. dakikada yeniden penaltı atışı için topun başına geçen Remy'nin  vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 3-3
 
60. dakikada Şahverdi Çetin'in Moroziuk'a ceza sahası içerisinde  müdahalesine hakem Abdulkadir Bitigen ikinci kez penaltıya hükmetti.
 
62. dakikada ikinci kez penaltı vuruşu için topun başına geçen Remy'in  vuruşunda top filelere gitti: 4-3
 
77. dakikada kazanılan faul atışında MKE Ankaragücü'nde ceza yayı  üzerinde Emre Güral'ın vuruşunda kaleci Gökhan Akkan yatarak topu çelmeyi  başardı.
 
78. dakikada iyi kontratağa çıkan ev sahibi ekipte Baiano'nun sağdan  ceza çizgisi üzerine pasında Remy'in kontrol edip defanstan sıyrıldıktan sonra  vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 5-3
 
87. dakikada Boldrin'in ara pasında defansın arkasına sarkan Skoda  kaleci Fredrich'ten sıyrıldıktan sonra vuruşunda filelere gitmekte olan topu  çizgi üzerinde Erdi Dikmen çevirmeyi başardı.
 
90 5. dakikada Tunay Torun'un sağdan ceza sahası içerisine yerden  ortasında, Michalak'ın boş pozisyonda vuruşunda kaleci Fredrich yatarak topu taca  çeldi.
 
Karşılaşma, yeşil-mavili ekibinin 5-3 üstünlüğü ile sona erdi.
 
 
Stat: Çaykur Didi 
 
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Kerem Ersoy, İbrahim Bozbey
 
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Emir Dilaver, Meriah, Melnjak  (Dk.70 İsmail Köybaşı), Abdullah Durak, Donsah (Dk.46 Skoda), Baiano (Dk.81  Jovançiç), Boldrin, Fernando (Dk.70 Michalak), Remy (Dk.83 Tunay Torun)
 
MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Pazdan (Dk.67 Emre Güral), Erdi  Dikmen, Pinto, Voca (Dk.87 Atakan Rıdvan Çankaya), Şahverdi Çetin (Dk.67 Endri  Çekici), Lobjanidze (Dk.73 Adziç), Paintsil (Dk.46 Sarlija), Alper Potuk, Börven
 
Goller: Dk. 18 Fernando, Dk.45+1 Boldrin, Dk.55, 62(penaltıdan), Dk.78  Remy (Çaykur Rizespor) Dk.6 ve Dk.16 Paintsil, Dk.43 Börven (MKE Ankaragücü)
 
Sarı Kartlar: Dk.53 Sarlija, Dk.80 Börven (MKE Ankaragücü)
 
Kırmızı kart: Dk.45+3 Alper Potuk (MKE Ankaragücü)
 
 
 
 

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Etiketler: Çaykur Rizespor Ankaragücü süper lig
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