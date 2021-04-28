Çaykur Rizespor - Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında lider Beşiktaş, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor.

28 Nisan 2021 Çarşamba - 20:30 | Son Güncelleme : 28 04 2021 - 20:55
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MAÇTAN DAKİKALAR

24' N'Koudou sol kanattan çalımlarla ceza sahasına girdi pasını çıkardı. Son anda savunma araya girdi ve tehlikeyi uzaklaştırdı.
21' Bu dakikalarda oyun sık sık faul düdükleri ile duruyor.
18' Gökhan'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Ljajic, yerden uzak köşeye vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi. VAR incelemesi sonrasında ise pozisyonda ofsayt tespit edildi ve gol iptal edildi.
17' Rizespor'da sakatlık geçiren Yasin Pehlivan yerini Remy'e bıraktı.Yasin Pehlivan - Loïc Rémy
16' GOL! N'Koudou attı Beşiktaş 1-0 öne geçti.Gol - Georges-Kevin N'Koudou
13' N'Koudou ceza sahası sol çaprazında topla buluştu sağına alıp şutunu çekti top kaleci Gökhan'da kaldı.
9' Beşiktaş yine etkili geldi! Ljajic ceza yayı üstünde önünü açıp şutunu çekti top üstten dışarı çıktı.
6' Beşiktaş maça çok etkili başladı. Rizespor henüz atak geliştirebilmiş değil.
5' Gökhan Töre'nin uzaktan şutunu Gökhan Akkan, kornere çeldi.
3' Beşiktaş yine etkili geldi! Ljajic ceza sahası dışından sert vurdu. Gökhan Akkan bu topu da çelmeyi başardı.
2' Beşiktaş maça hızlı başladı! N'Koudou topla ceza sahasına girer girmez şutunu çekti kaleci Gökhan gole izin vermedi.
 
İLK 11'LER
 
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan, Baiano, Selim Ay, Talbi, İsmail Köybaşı, Djokovic, Sabo, Yasin Pehlivan, Michalak, Boldrin, Samudio.
 
BEŞİKTAŞ: Ersin, Dorukhan, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba, Ljajic, Gökhan Töre, Ghezzal, N'Koudou

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