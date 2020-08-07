Çaykur Rizespor'da Stjepan Tomas dönemi başladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, anlaşmaya vardığı Hırvat çalıştırıcı Stjepan Tomas ile sözleşme imzaladı.

AA 07 Ağustos 2020 Cuma - 13:23
İLGİLİ HABERLER
Çaykur Rizespor'da Stjepan Tomas sesleri Çaykur Rizespor'da Ünal Karaman istifa etti Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar... Oğulcan veda etti Galatasaray'a geliyor! Oğulcan Çağlayan Galatasaray için sözleşmesini feshetti!

Çaykur Didi Stadı'nda gerçekleştirilen imza töreninde konuşan kulüp  başkanı Hasan Kartal, yeni sezonun hayırlı olmasını diledi.
 
Kartal, Stjepan Tomas'ı tanıdıklarını belirterek, "Bize yabancı değil.  Okan Buruk'un yardımcısı olarak burada başarılı bir dönem geçirdi. Doğru bir  karar verdiğimiz düşüncesindeyiz. İnşallah bu seneyi güzel bir şekilde  geçireceğiz. Biz buna son derece inanıyoruz." dedi.
 
Yeni sezonda başarılı olacaklarını düşündüklerini vurgulayan Kartal,  şöyle devam etti:
"Bu sene iyi niyetli başlayarak, geçen yılki sıkıntıları çekmeden bir  sezon çıkartacağız. Hep birlikte sahip çıkacağız. Birlik ve beraberlik içinde  olacağız. Hocamızla bütünlük içinde beraber olacağız. Şehirle bütünleşeceğiz. Bu  konuda basının rolü çok büyük. Bizi de yeri geldiğinde uyarın. Hepimiz bu takımın  bir ucundan tutmak zorundayız. Yukarıya doğru iteceğiz. Aşağıya doğru çekmek yok.  İçimizde bizi aşağıya doğru çekmek isteyenler var. Ben önemsemiyorum. Bizim  yaptığımız iş iyi olacak. Hesabını veremeyeceğimiz hiç bir iş yapmayacağız."
 
Kartal, Tomas'ın kendilerine hiçbir problem çıkartmadan sözleşme  imzaladığını dile getirerek, "Hedefimiz yine üst sıralar. İlk beşe girmek için  buradayız. Sorunlar çıkıyor, yanlışlar, sakatlıklar oluyor. Bazen istediklerimiz  olmuyor. Geçen yılki bütçe kadar transfere finansman ayırdık. Çok fazla bütçe  ayırarak futbolcu alacak gücümüz yok. Gerekli planlamalar için sportif  direktörümüz Yılmaz Bal ile hocamız çalışıyor." diye konuştu.
 
Sözleşmede bir süre maddesi olmadığını aktaran Kartal, "Hocamız  çalışmak istediği sürece burada kalacak, biz de kendisini çalışmak istediğimiz  kadar burada tutacağız. Bu on yıl da olabilir. Yeter ki başarılı olalım. Bu  yüzden iyi niyetli olarak biz sözleşme süresi belirlemedik." ifadelerini  kullandı.
 
Kartal, bir gazetecinin Fenerbahçe'de oynayan Vedat Muriç ile ilgili  sorusuna, "Yapılan bir sözleşme var. Sözleşme neticesinde bize ödenen bedel  düşüldükten sonra kalandan yüzde 15 payımız var. Fenerbahçe'nin futbolcusudur.  Tasarrufu onlardadır." yanıtını verdi.
 
Tomas: "Ben burada yabancı değilim"
Teknik direktör Stjepan Tomas, Çaykur Rizespor'a gelmesinde emeği  geçen başkan ve yönetime teşekkür ederek, "Ben burada yabancı değilim. Geçen yıl  Okan Buruk hocayla burada güzel günler yaşadık. Çok güzel bir çıkış yakaladık."  açıklamasında bulundu.
 
Yine doğru planlamayla çok güzel işler yapacaklarını anlatan Hırvat  çalıştırıcı, "Bu sene bizim için çok önemli. Başlangıç benim için de çok önemli.  Buraya yabancı değilim. Herkesi tanıyorum. Benim kafamda ofansif oyun var. Daha  iyi işler yapmak için buradayız. Bu yıl benim tecrübelerimle transfer yaparak,  başarılı olmak istiyoruz. Çabuk ve yetenekli oyuncular alacağız. Kafamda 7-8  oyuncu var. İyi bir kamp yaparak sezona hazırlanacağız. Sözleşmesi biten,  dönmeyen oyuncular var. 7-8 yabancı, 5-6 Türk oyuncu alarak sezona başlamayı  planlıyoruz. Bu oyuncular arasında geri dönen, sözleşmesi biten oyuncular da  olacak." değerlendirmesinde bulundu.
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Çaykur Rizespor Stjepan Tomas transfer
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Galatasaray'da büyük kriz! Belhanda rest çekti Galatasaray'da büyük kriz! Belhanda rest çekti
Fenerbahçe'nin 'Fatih Terim' planı! Transfer çılgınlığının sebebi belli olduFenerbahçe'nin 'Fatih Terim' planı! Transfer çılgınlığının sebebi belli oldu Galatasaray'dan bir transfer daha! 3 yıllık anlaşma...Galatasaray'dan bir transfer daha! 3 yıllık anlaşma... Süper Lig devlerinden son dakika transfer haberleri!Süper Lig devlerinden son dakika transfer haberleri!
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.