Çaykur Rizespor'da Stjepan Tomas sesleri

Süper Lig'de sürpriz bir şekilde Çaykur Rizespor'da istifa eden Ünal Karaman'ın yerine gelecek isim belli oldu. Skorer'in edindiği bilgiye göre Karadeniz ekibi daha önce Okan Buruk döneminde yardımcı antrenörlük yapan Stjepan Tomas'ı görüşmek için Rize'ye çağırdı.

15 Temmuz 2020 Çarşamba - 11:44
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Süper Lig'de aldığı üst üste kötü sonuçlardan sonra dün Çaykur Rizespor istifasını sunan Ünal Karaman'ın yerine gelecek isim belli oldu. 
 
Dün akşam açıklamalarda bulunan Hasan Kartal yeni hoca konusunda en kısa sürede karar vereceklerini açıklamıştı. Yeni hocanın sadece Süper Lig'deki kalan 2 maç için değil gelecek sezonun planlamasında da yer alacağını söylemişti.  Bu sabah Rizespor'da sürpriz bir gelişme yaşandı. 
 
TOMAS ŞEHRE GELİYOR...
 
Skorer'in edindiği bilgiye göre Karadeniz ekibi gelecek sezon için Stjepan Tomas görüşmeler başladı. Hırvat teknik adam son görüşmeleri yapmak için Rize'ye doğru yola çıktı. 
 
Daha önce Rizespor'da Okan Buruk döneminde yardımcı antrenörlük görevi yapan Tomas, yeşil mavili ekipteki birçok transfere imza atmıştı. 
 
44 yaşındaki teknik adam bu sezon Başakşehir'de yardımcı antrenörlük ve Antalyaspor'da teknik direktörlük görevi yaptığı için TFF'nin kurallarına göre Süper Lig'de  3. bir takım çalıştıramıyor. Eğer Rizespor Stjepan Tomas ile resmi imzayı atarsa gelecek sezon takımın başında yer alacak. 
 
Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 33. ve 34. haftasında yardımcı antrenörler yöneminde maça çıkacak... (Mesut Aydın Kale/Milliyet)
 
 

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