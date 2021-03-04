Çaykur Rizespor'da Sumudica dönemi sona erdi

Çaykur Rizespor Kulübü, teknik direktör Marius Sumudica'nın sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini açıkladı.

04 Mart 2021 Perşembe - 12:39 | Son Güncelleme : 04 03 2021 - 13:25
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Çaykur Rizespor Kulübü, teknik direktör Marius  Sumudica'nın sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini açıkladı. 
 
Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada, "Teknik direktör Marius Ninel  Sumudica ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshi gerçekleşmiştir. Sayın  Sumudica'ya yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol  kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.
 
Çaykur Rizespor, Sumudica ile Süper Lig'de 7 maça çıktı. Galibiyet  alamayan yeşil-mavili takım, 4 yenilgi ve 3 beraberlikle sahadan ayrıldı.
 
 
 

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Etiketler: Rizespor süper lig Sumudica
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