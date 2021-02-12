Çaykur Rizespor'da Sumudica krizi! Futbolcular istifadan vazgeçirdi

Süper Lig'de Erzurumspor 'a 2-0 mağlup olan Çaykur Rizespor 'da Teknik Direktör Sumudica röportaja çıkamadı.

Sumudica'nın yardımcısı Margarit: "Sumudica kendini iyi hissetmiyor. İçeride doktor müdahale ediyor." dedi.

beIN Sports'un haberine göre ise Rizespor TD Sumudica, Erzurumspor yenilgisinin ardından soyunma odasında istifa kararı aldı. Oyuncular, Rumen hocayı istifadan vazgeçirdi.

Üst üste kayıplar için de konuşan Margarit, “Sürekli maç kaybediyoruz. Oyuncuların uyanıp ayağa kalkması lazım. 2-0 kabul edilebilir bir skor değil” ifadelerini kullandı.

Galibiyet alamadı

Gaziantep FK'dan ayrıldıktan sonra Çaykur Rizespor'un başına geçen Marius Sumudica da çıktığı 4. lig maçında da galibiyet yüzü göremedi.