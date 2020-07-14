Çaykur Rizespor'da Ünal Karaman istifa etti

14 Temmuz 2020 Salı - 13:03
| Son Güncelleme : 14 07 2020 - 13:06
Tecrübeli teknik direktör Kasımpaşa
sınavı yönetimle görüşme yaptığı bildirildi. Karadeniz
ekibi kritik maçta Kasımpaşa'ya 2-0 yenildi. 90 dakikanın ardından Karaman istifa etti.
29 Aralık 2019'da Trabzonspor'daki görevinden istifa etmişti
Alınan bilgiye göre; Karaman'ın bugün basın toplantısı düzenleyip istifa kararını açıklaması bekleniyor... Deneyimli teknik adam 29 Aralık 2019'da Trabzonspor'daki görevinden istifa etmişti. (Milliyet)