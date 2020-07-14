Çaykur Rizespor'da Ünal Karaman istifa etti

Çaykur Rizespor'da Ünal Karaman dönemi kapandı. Tecrübeli teknik adam 2-0'lık Kasımpaşa yenilgisinin ardından istifa etti.

14 Temmuz 2020 Salı - 13:03 | Son Güncelleme : 14 07 2020 - 13:06
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Çaykur Rizespor'da teknik direktör Ünal Karaman istifa etti.
 
Tecrübeli teknik direktör Kasımpaşa sınavı yönetimle görüşme yaptığı bildirildi. Karadeniz ekibi kritik maçta Kasımpaşa'ya 2-0 yenildi. 90 dakikanın ardından Karaman istifa etti.
 
29 Aralık 2019'da Trabzonspor'daki görevinden istifa etmişti
 
Alınan bilgiye göre; Karaman'ın bugün basın toplantısı düzenleyip istifa kararını açıklaması bekleniyor... Deneyimli teknik adam 29 Aralık 2019'da Trabzonspor'daki görevinden istifa etmişti. (Milliyet)
 
 

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