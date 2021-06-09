Çaykur Rizespor’dan Bülent Uygun'a 3 yıllık yeni sözleşme

Çaykur Rizespor'da tecrübeli teknik direktör Bülent Uygun ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalanıyor.

09 Haziran 2021 Çarşamba - 11:26
İLGİLİ HABERLER
Lemos Ç.Rizespor'a imza atıyor Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal istifa etti! Yannisck Bolasie Çaykur Rizespor'da Hasan Kartal: Futbolun içinden tamamen çıkacağım Süper Lig'de Denizlispor kümeye düşen ilk takım oldu

 
26 Haziran’da yeni başkanını seçecek olan Çaykur Rizespor’da, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarında aksaklık yaşanmaması adına çalışmalara erkenden hız verildi. Yapılacak başkanlık seçimine tek liste ile girecek olan Tahir Kıran, yeni sezon öncesi sportif konuda aksaklık yaşanmaması için çalışmalara erkenden başladı. Kıran ve ekibi, geride kalan sezonu takımın başında tamamlayan teknik direktör Bülent Uygun ile 3 yıllık prensip anlaşmasına vardı.
 
KONGRE SONRASI ANLAŞMALAR RESMİYET KAZANACAK
 
Tahir Kıran ve ekibi, yeni sezon öncesi Bülent Uygun’un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına da başladı. Seçime kadar olan süreçte transfer çalışmalarında önemli yol almayı planlayan yeşil-mavililer, kongre sonrasında ise önce teknik direktör Bülent Uygun ile resmi sözleşme imzalayacak, ardından da transfer çalışmalarını resmiyete dökecek.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: bülent uygun rizespor
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
İtalyanlar, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'i çıldırttı! İtalyanlar, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'i çıldırttı!
Florya'da Fatih Terim sonrası Selçuk İnan dönemi! Galatasaray'dan resmi açıklama geldi yardımcısı bile belli oldu... Florya'da Fatih Terim sonrası Selçuk İnan dönemi! Galatasaray'dan resmi açıklama geldi yardımcısı bile belli oldu... Fenerbahçe'de transferde dev yerli harekatı! 4 yıldızı Ali Koç bizzat istiyor...Fenerbahçe'de transferde dev yerli harekatı! 4 yıldızı Ali Koç bizzat istiyor... Beşiktaş'ta Aboubakar gerçeği ortaya çıktı! İşte ayrılık nedeni...Beşiktaş'ta Aboubakar gerçeği ortaya çıktı! İşte ayrılık nedeni...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.