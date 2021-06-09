Çaykur Rizespor’dan Bülent Uygun'a 3 yıllık yeni sözleşme

KONGRE SONRASI ANLAŞMALAR RESMİYET KAZANACAK



Tahir Kıran ve ekibi, yeni sezon öncesi Bülent Uygun’un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına da başladı. Seçime kadar olan süreçte transfer çalışmalarında önemli yol almayı planlayan yeşil-mavililer, kongre sonrasında ise önce teknik direktör Bülent Uygun ile resmi sözleşme imzalayacak, ardından da transfer çalışmalarını resmiyete dökecek.