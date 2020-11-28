Çaykur Rizespor - Galatasaray

28 Kasım 2020 Cumartesi - 18:30
Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında bu akşam deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor.
MAÇTAN DAKİKALAR
6' Sol kanattan topla buluşan Emre Kılınç rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Gökhan'da kaldı.
5' Galatasaray maça daha baskılı başladı.
3' Galatasaray gole yaklaştı. Emre Akbaba'nın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Oğulcan'ın vuruşunda top üstten dışarı gitti.
İLK 11'LER
Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Meriah, Emir, Melnjak, Donsah, Abdullah, Baiano, Boldrin, Samudio, Skoda.
Galatasaray: Fatih, Linnes, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Feghouli, Oğulcan, Diagne.