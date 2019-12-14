Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: 0-3

Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti.

14 Aralık 2019 Cumartesi - 15:10 | Son Güncelleme : 14 12 2019 - 16:56
İLGİLİ HABERLER
9 kırmızı kartlı maç tatil edildi Kante, Real Madrid'i istiyor Trabzonspor – Denizlispor maçında Canlı Bahis heyecanı Misli.com'da! Başakşehir – Konyaspor maçı canlı bahisle Misli.com'da Galatasaray'da flaş Onyekuru gelişmesi!

Maça etkili başlayan konuk ekip, 17. dakikada Koita ile öne geçti: 0-1
 
Karşılaşmanın 27. dakikasında yeniden sahneye çıkan golcü futbolcu farkı ikiye çıkardı: 0-2
 
79. dakikada Diomande'nin de kırmızı kart görmesiyle daha rahat bir oyun sergileyen Kasımpaşa, 90+1. dakikada Aytaç'ın ayağından bulduğu golle maçın skorunu tayin etti: 0-3
 
Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 15'e çıkarırken, ev sahibi Çaykur Rizespor ise 17 puanda kaldı.
 
ÇAYKUR RİZESPOR-KASIMPAŞA: 0-3 (MAÇ SONUCU)
 
GOLLER: Koita 17', 27', 90+1' Aytaç (Kasımpaşa)
 
İŞTE İLK 11'LER
 
RİZESPOR: Gökhan, Abdullah, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Vetrih, Boldrin, Oğulcan, Diomande, Samudio, Umar
 
KASIMPAŞA: Fatih, Popov, Fernandes, Youssef, Özgür, Sadiku, Aytaç, Hajradinovic, Quaresma, Mustafa, Koita
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Aykut Kocaman patlaması! 'Keşke dilim tutulsaydı...' Aykut Kocaman patlaması! 'Keşke dilim tutulsaydı...'
Beşiktaş'ın yediği golden sonra Sergen Yalçın...Beşiktaş'ın yediği golden sonra Sergen Yalçın... 'Kariyeri acilen bitmeli''Kariyeri acilen bitmeli' Fenerbahçe başkanı Ali Koç'tan sert sözlerFenerbahçe başkanı Ali Koç'tan sert sözler
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.