Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: 0-3

14 Aralık 2019 Cumartesi - 15:10
| Son Güncelleme : 14 12 2019 - 16:56
Maça etkili başlayan konuk ekip, 17. dakikada Koita ile öne geçti: 0-1
Karşılaşmanın 27. dakikasında yeniden sahneye çıkan golcü futbolcu farkı ikiye çıkardı: 0-2
79. dakikada Diomande'nin de kırmızı kart görmesiyle daha rahat bir oyun
sergileyen Kasımpaşa
, 90+1. dakikada Aytaç'ın ayağından bulduğu golle maçın skorunu tayin etti: 0-3
Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 15'e çıkarırken, ev sahibi Çaykur Rizespor
ise 17 puanda kaldı.
ÇAYKUR RİZESPOR-KASIMPAŞA: 0-3 (MAÇ SONUCU)
GOLLER: Koita 17', 27', 90+1' Aytaç (Kasımpaşa)
İŞTE İLK 11'LER
RİZESPOR: Gökhan, Abdullah, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Vetrih, Boldrin, Oğulcan, Diomande, Samudio, Umar
KASIMPAŞA: Fatih, Popov, Fernandes, Youssef, Özgür, Sadiku, Aytaç, Hajradinovic, Quaresma, Mustafa, Koita